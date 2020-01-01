DİNLE | Şükür kavuşturana; Bundesliga

Bundesliga geri döndü. Mackolik editörleri İlker Yılmaz ve Enes Koca, yeni Bundesliga'yı konuştu.

Asistin Asisti'nin yeni bölümünde Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca, 'nın ve dolayısıyla futbolun geri dönüşünü masaya yatırdı.

(05:40) Stadyumda kaç kişi vardı?

(09:00) “Futbol farkındalık yaratıyor.”

(14:25) Goller ve sevinçler

(17:05) Boyata – Grujic yakınlaşması

(20:45) Akan oyunda sosyal mesafe

(26:05) 5 değişiklik kuralı

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