DİNLE | Şükür kavuşturana; Bundesliga
Asistin Asisti'nin yeni bölümünde Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca, Bundesliga'nın ve dolayısıyla futbolun geri dönüşünü masaya yatırdı.
(05:40) Stadyumda kaç kişi vardı?
(09:00) “Futbol farkındalık yaratıyor.”
(14:25) Goller ve sevinçler
(17:05) Boyata – Grujic yakınlaşması
(20:45) Akan oyunda sosyal mesafe
(26:05) 5 değişiklik kuralı
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