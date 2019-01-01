DİNLE | Kale Arkası #2 : Serie A'da başarılı dönemler, ekonomik sıkıntılar, zirve noktası

Kale Arkası'nın 2. bölümünde Serie A futbolunun başarılı günleri ile şimdiki durumu değerlendirildi.

Kale Arkası programının ikinci bölümünde Goal ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş, konuğu Harun Gündüz ile futbolunun geçmişine uzanırken şimdiki durumunu değerlendirdi.

1:08 Serie A futbolunun eski ihtişamına ne oldu?

8:40 Calciopoli, İtalyan futbol skandalı

11:30 Ekonomik çalkantılar

14:10 Serie A futbolu, modern futbolu yakaladı mı?

25:30 Serie A’nın zirve noktası neresiydi?

29:30 Ronaldo’dan sonra başka yıldızlar Serie A’ya gelir mi?