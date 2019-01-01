DİNLE | Kale Arkası #2 : Serie A'da başarılı dönemler, ekonomik sıkıntılar, zirve noktası
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Kale Arkası programının ikinci bölümünde Goal ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş, konuğu Harun Gündüz ile Serie A futbolunun geçmişine uzanırken şimdiki durumunu değerlendirdi.
1:08 Serie A futbolunun eski ihtişamına ne oldu?
8:40 Calciopoli, İtalyan futbol skandalı
11:30 Ekonomik çalkantılar
14:10 Serie A futbolu, modern futbolu yakaladı mı?
25:30 Serie A’nın zirve noktası neresiydi?
29:30 Ronaldo’dan sonra başka yıldızlar Serie A’ya gelir mi?