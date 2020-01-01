DİNLE | Seç birini; Merih mi Çağlar mı? Pele mi Maradona mı?

Futbolu tartışanlar her zaman bu iki isim arasında kaldı. İlker Yılmaz ve Cem Ak da hem gönül kriterleriyle hem de istatistiklere dayanarak kıyasladı.

Asistin Asisti'nin 5. bölümünde Pele vs. Maradona'dan, Merih Demiral vs. Çağlar Söyüncü'ye kadar kıyaslanan isimleri Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz ile Opta editörü Cem Ak da yeni eklemeler yaparak değerlendirdi.

(05:05) Merih Demiral vs. Çağlar Söyüncü

(09:13) vs.

(15:58) Mohamed Salah vs. Eden Hazard

(23:13) Pele vs. Maradona

(29:05) Kevin de Bruyne vs. Luka Modric

(34:12) Pep Guardiola vs. Jürgen Klopp

(42:35) vs.

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