DİNLE | Mesut Özil hakkında konuşmamız gerek

Neyse ki Yarın Cuma'nın 24. bölümünde Avrupa Ligi finali, Mesut Özil, Maurizio Sarri ve Şampiyonlar Ligi finali konuşuldu.

Barış Gerçeker ve Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın 24. bölümünde finali üzerinden Mesut Özil'e ve Maurizio Sarri'ye yakın bir bakış atıyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tahminini yapıyor.

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00:01 Girizgâh

02:14 ’in bir Mesut Özil problemi var

14:11 Maurizio Sarri’ye haksızlık mı ediliyor?

29:11 Şampiyonlar Ligi finali: Kim kazanır, mı mu?