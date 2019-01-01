DİNLE | Mesut Özil hakkında konuşmamız gerek
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Barış Gerçeker ve Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın 24. bölümünde Avrupa Ligi finali üzerinden Mesut Özil'e ve Maurizio Sarri'ye yakın bir bakış atıyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tahminini yapıyor.
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00:01 Girizgâh
02:14 Arsenal’in bir Mesut Özil problemi var
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