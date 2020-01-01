DİNLE | Mağlup ama gururlu
Asistin Asisti'nin 7. bölümünde yakın tarihimizin iz bırakan serileri ele alındı. Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca Mourinho'nun titreyen dizlerini, Fenerbahçe'nin dövdüğü direkleri, Vida'nın kırmızısını ve çok daha fazlasını konuştu.
(04:00) Mourinho Kayseri'de
(12:25) Burak'ın penaltısı ve kelebek etkisi
(18:00) Neden Cristian?
(23:00) Webo'nun ilginç kariyeri
(26:40) Fenerbahçe turu geçseydi?
(31:50) Vida'nın kırmızısı
(33:00) Kırmızı görmek mi? 2-0 geri düşmek mi?
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