DİNLE | Mağlup ama gururlu

Asistin Asisti'ninde bu hafta İlker Yılmaz ile Enes Koca, Galatasaray-Real Madrid, Fenerbahçe-Benfica ve Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmelerini konuştu.

Asistin Asisti'nin 7. bölümünde yakın tarihimizin iz bırakan serileri ele alındı. Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca Mourinho'nun titreyen dizlerini, 'nin dövdüğü direkleri, Vida'nın kırmızısını ve çok daha fazlasını konuştu.

(04:00) Mourinho Kayseri'de

(12:25) Burak'ın penaltısı ve kelebek etkisi

(18:00) Neden Cristian?

(23:00) Webo'nun ilginç kariyeri

(26:40) Fenerbahçe turu geçseydi?

(31:50) Vida'nın kırmızısı

(33:00) Kırmızı görmek mi? 2-0 geri düşmek mi?

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