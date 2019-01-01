DİNLE | Liverpool - Man City ve VAR meselesi

Goalcast'in futbol programı Neyse ki Yarın Cuma'nın 30. bölümü yayında.

Barış Gerçeker ve Alp Çolak, NKYC'nin 30. bölümünde Premier Lig'de hafta sonu oynanacak - maçını değerlendirdiler, Süper Lig ile diğer Avrupa ligleri arasında yapılan karşılaştırmalara değindiler, VAR'ın Premier Lig'de yarattığı tepkiyi konuştular ve EPL'de 12. haftanın tahminlerini yaptılar.

- Liverpool - Manchester City maçını kazanan şampiyon olur mu?

- Jürgen Klopp ve Pep Guardiola sahaya hangi taktik anlayışla çıkacaklar?

- Avrupa ligleri vs Süper Lig: Elmalar vs armutlar

- İngilizler neden VAR'dan nefret ettiler?

- Premier Lig'de 12. haftanın tahminleri

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