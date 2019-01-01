DİNLE | Kale Arkası #4: 2019 Copa America rehberi
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Marcelo Endelli/Getty Imaes
Kale Arkası programı dördüncü bölümüyle karşınızda. Goal Türkiye ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş ve Latin Tribün kurucusu Onur Altunel, 14 Haziran 2019'da başlayacak olan Copa America öncesi değerlendirmeler yaptı.
0:00- 2:50 Girizgah, başlangıç tarihi, gruplar, takımlar
2:57 Copa America'da bizi neler bekliyor?
6:32 A grubu incelemesi, Neymar'ın olmayışı Brezilya'nın hayrına mı?
11:22 B grubu incelemesi, Messi ve Arjantin şampiyonluk görür mü? Kolombiya'nın şansı ne? Katar sürpriz yapar mı?
15:20 C grubu incelemesi, Uruguay ve Şili ne yapaar? Japonya gruptan çıkabilir mi?
21:10 Şampiyon kim olur? Dikkatle izlenmesi gereken oyuncular kimler?