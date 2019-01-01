DİNLE | Kale Arkası #4: 2019 Copa America rehberi

​Kale Arkası'nın 4. bölümünde 2019 Copa America öncesi değerlendirmeler ve tahminler yapıldı.

Kale Arkası programı dördüncü bölümüyle karşınızda. Goal ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş ve Latin Tribün kurucusu Onur Altunel, 14 Haziran 2019'da başlayacak olan Copa America öncesi değerlendirmeler yaptı.

0:00- 2:50 Girizgah, başlangıç tarihi, gruplar, takımlar



2:57 Copa America'da bizi neler bekliyor?



6:32 A grubu incelemesi, Neymar'ın olmayışı 'nın hayrına mı?



11:22 B grubu incelemesi, Messi ve şampiyonluk görür mü? 'nın şansı ne? sürpriz yapar mı?



15:20 C grubu incelemesi, ve Şili ne yapaar? gruptan çıkabilir mi?



21:10 Şampiyon kim olur? Dikkatle izlenmesi gereken oyuncular kimler?