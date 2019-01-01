DİNLE | Kale Arkası #3: Tottenham buralara kolay gelmedi!

Kale Arkası'nın 3. bölümünde Tottenham'ın 2018-19 sezonu değerlendirildi.

Kale Arkası programı, üçüncü bölümüyle karşınızda. Goal ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş ve konuğu Furkan Sümbül, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan 'ın 2018-19 sezonunu değerlendirdi.

1:47 Bu sezon birçok problemle boğuşan Tottenham, başarısını neye borçlu?

5:00 Pochettino, takımda neleri,nasıl değiştirdi?

12:50 Tottenham'da sezonun en iyi 3 oyuncusu

25:50 Şampiyonlar Ligi final tahmini ve değerlendirmesi