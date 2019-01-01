DİNLE | Kale Arkası #3: Tottenham buralara kolay gelmedi!
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Kale Arkası programı, üçüncü bölümüyle karşınızda. Goal Türkiye ve Mackolik editörü Rezzan Yetiş ve konuğu Furkan Sümbül, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Tottenham'ın 2018-19 sezonunu değerlendirdi.
1:47 Bu sezon birçok problemle boğuşan Tottenham, başarısını neye borçlu?
5:00 Pochettino, takımda neleri,nasıl değiştirdi?
12:50 Tottenham'da sezonun en iyi 3 oyuncusu
25:50 Şampiyonlar Ligi final tahmini ve değerlendirmesi