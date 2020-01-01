DİNLE | Eski Dünya Kupalarında VAR olsaydı neler değişirdi?

Futbol tarihine geçen 3 maç; İngiltere-Almanya, Arjantin-İngiltere ve İtalya-Güney Kore maçlarında VAR olsaydı neler değişirdi?

Asistin Asisti'nin 8. bölümünün konusu eski Dünya Kupaları ve VAR. Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca, VAR olması halinde eski Dünya Kupalarında yaşanabilecek olayları ve bunların olası etkilerini masaya yatırdı.

(04:50) Geoff Hurst’ün golü verilmeseydi?

(08:40) Dünya Kupası, Ada’da neleri değiştirdi?

(11:20) 1986: 2 - 1 İngiltere ve kelebek etkisi

(15:20) Diegorian Kilisesi ve Maradona’nın ilahlaşması

(20:40) Byron Moreno kimdir? Ne iş yapar?

(23:10) Ali Bin Nasser - Maradona dostluğu

(27:15) bereketi

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