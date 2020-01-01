DİNLE | Championship Manager'den FIFA 20'ye futbol oyunları

Futbolu sevmemizdeki etkenlerden biri olan futbol oyunları Asistin Asisti'nde 4. programın konusu oldu.

Asistin Asisti'nin 4. bölümünde futbol oyunlarını konuştuk. Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz ile Opta editörü Cem Ak, Championship Manager anılarından FIFA 2020'ye kadar gelinen süreçte yaşadıklarını paylaşıyor.

(08:40) Necati Ateş'i gördüğünüzde siz de çok şaşırdınız mı?

(13:18) Hayalleri yıkan FIFA 2000

(17:20) FIFA Ultimate Team ile başlayan dönem

(29:30) Football Manager'de teknik adamlık tarzımız

(32:40) Espor'da futbol

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