DİNLE | Bonservis ve maaş düşüşlerinin futbola etkisi ne olur?
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Asistin Asisti Mackolik Podcast'te 2. bölümüyle yayında. Goal Türkiye ve Mackolik editörü İlker Yılmaz ile Opta editörü Cem Ak, futboldaki ekonomik düşüşün etkilerini konuştu.
- Barcelona ve Juventus'taki maaş kesintileri
- Neymar birkaç yıl daha dünyanın en pahalı oyuncusu kalır mı?
- Süper Lig'de transfer çılgınlığı biter mi?
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