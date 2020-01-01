DİNLE | Bonservis ve maaş düşüşlerinin futbola etkisi ne olur?

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Neymar birkaç yıl daha dünyanın en pahalı oyuncusu kalır mı? Süper Lig'de transfer çılgınlığı biter mi? Asistin Asisti'nde dinleyebilirsiniz.