Süper Lig

DİNLE | Bonservis ve maaş düşüşlerinin futbola etkisi ne olur?

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Getty Images
Neymar birkaç yıl daha dünyanın en pahalı oyuncusu kalır mı? Süper Lig'de transfer çılgınlığı biter mi? Asistin Asisti'nde dinleyebilirsiniz.

Asistin Asisti Mackolik Podcast'te 2. bölümüyle yayında. Goal Türkiye ve Mackolik editörü İlker Yılmaz ile Opta editörü Cem Ak, futboldaki ekonomik düşüşün etkilerini konuştu.

- Barcelona ve Juventus'taki maaş kesintileri

- Neymar birkaç yıl daha dünyanın en pahalı oyuncusu kalır mı?

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    - Süper Lig'de transfer çılgınlığı biter mi?

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