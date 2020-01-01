DİNLE | Bayern Münih Bundesliga'yı nasıl hegemonyası altına aldı
Asistin Asisti'nin 10. bölümünün konusu Bayern Münih. Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca Bayern Münih'in Bundesliga'yı nasıl hegemonyası altına alma sürecini mercek altına aldı.
(03:50) Beckenbauer’in hikayesi
(11:30) Uli Hoeness’in hikayesi ve vergi kaçakçılığı
(18:30) Bayern’in ve Bavyera’nın ekonomik gücü
(23:50) Münih - Adidas işbirliği
(28:00) Münih’in mali yapısı ve pazarlama stratejileri
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