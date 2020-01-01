Bayern Münih

DİNLE | Bayern Münih Bundesliga'yı nasıl hegemonyası altına aldı

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Bayern Münih, nasıl bu kadar büyüdü? Ligin en iyi futbolcuları neden oraya oraya gidiyor? Cevabı Asistin Asisti'nde...

Asistin Asisti'nin 10. bölümünün konusu Bayern Münih. Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca Bayern Münih'in Bundesliga'yı nasıl hegemonyası altına alma sürecini mercek altına aldı.

(03:50) Beckenbauer’in hikayesi
(11:30) Uli Hoeness’in hikayesi ve vergi kaçakçılığı
(18:30) Bayern’in ve Bavyera’nın ekonomik gücü
(23:50) Münih - Adidas işbirliği
(28:00) Münih’in mali yapısı ve pazarlama stratejileri

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