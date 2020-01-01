DİNLE | Bayern Münih Bundesliga'yı nasıl hegemonyası altına aldı

Bayern Münih, nasıl bu kadar büyüdü? Ligin en iyi futbolcuları neden oraya oraya gidiyor? Cevabı Asistin Asisti'nde...

Asistin Asisti'nin 10. bölümünün konusu . Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca Bayern Münih'in 'yı nasıl hegemonyası altına alma sürecini mercek altına aldı.

(03:50) Beckenbauer’in hikayesi

(11:30) Uli Hoeness’in hikayesi ve vergi kaçakçılığı

(18:30) Bayern’in ve Bavyera’nın ekonomik gücü

(23:50) Münih - Adidas işbirliği

(28:00) Münih’in mali yapısı ve pazarlama stratejileri

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