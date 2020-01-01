DİNLE | "Abdullah Avcı, Beşiktaş deneyiminden ders çıkarmış"

Asistin Asisti'nde bu hafta Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ilk maçı ve Süper Lig'in 9. haftasında iz bırakan diğer detaylar konuşuldu.

Asistin Asisti'nin 34. bölümünün konusu Süper Lig'in 9. haftası ve bu hafta sonu oynanacak - Beşiktaş maçıydı. Goal ve Mackolik editörlerinden Onur Özgen ve Enes Koca, dört büyüklerin son durumlarını değerlendirdi.

(00:45) Beşiktaş nasıl kazandı?

(07:50) Josef - Atiba etkisi

(17:40) Fenerbahçe’de Caner’siz oyun

(27:50) Abdullah Avcı neleri değiştirdi?

(37:55) ’dan sürpriz kayıp

(44:55) Galatasaray neden maç kapatamıyor?

(47:05) Derbide bizi neler bekliyor?

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