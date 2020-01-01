DİNLE | "Abdullah Avcı, Beşiktaş deneyiminden ders çıkarmış"
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Asistin Asisti'nin 34. bölümünün konusu Süper Lig'in 9. haftası ve bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçıydı. Goal Türkiye ve Mackolik editörlerinden Onur Özgen ve Enes Koca, dört büyüklerin son durumlarını değerlendirdi.
- (00:45) Beşiktaş nasıl kazandı?
- (07:50) Josef - Atiba etkisi
- (17:40) Fenerbahçe’de Caner’siz oyun
- (27:50) Abdullah Avcı neleri değiştirdi?
- (37:55) Galatasaray’dan sürpriz kayıp
- (44:55) Galatasaray neden maç kapatamıyor?
- (47:05) Derbide bizi neler bekliyor?
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