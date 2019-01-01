Dinamo Zagreb - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Dinamo Zagreb sahasında gruptan çıkmayı garantileyen 'yi konuk edecek.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. O maçta golleri Raheem Sterling ve Philip Foden kaydetmişti.

Bu maç öncesinde Manchester City, 13 puanla zirvede, Dinamo Zagreb ise 6 puanlı Shakthar'ın 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Dinamo Zagreb - Manchester City maçı hangi kanalda?

'ın Zagreb kentindeki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Bu maç öncesi Dinamo Zagreb'in tek eksiği sakatlığı devam eden Sandro Kulenovic olacak.

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Manchester City'de John Stones ve Sergio Agüero'nun oynaması beklenmiyor.

Dinamo Zagreb: Livakovic; Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Peric, Leovac, Stojanovic, Ivanusec, Ademi, Olmo, Petkovic, Orsic,

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, İlkay Gündoğan, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus.