Dinamo Zagreb - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Dinamo Zagreb sahasında gruptan çıkmayı garantileyen Manchester City'yi konuk edecek.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. O maçta golleri Raheem Sterling ve Philip Foden kaydetmişti.
Bu maç öncesinde Manchester City, 13 puanla zirvede, Dinamo Zagreb ise 6 puanlı Shakthar'ın 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Dinamo Zagreb - Manchester City maçı hangi kanalda?
Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Bu maç öncesi Dinamo Zagreb'in tek eksiği sakatlığı devam eden Sandro Kulenovic olacak.
Manchester City'de John Stones ve Sergio Agüero'nun oynaması beklenmiyor.
Dinamo Zagreb: Livakovic; Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Peric, Leovac, Stojanovic, Ivanusec, Ademi, Olmo, Petkovic, Orsic,
Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, İlkay Gündoğan, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus.