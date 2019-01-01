Dinamo Zagreb - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb ile Atalanta karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek.
Hırvatistan 1. Lig'de 7 maça çıkan Dinamo Zagreb topladığı 16 puanla bir maç eksiğine rağmen averajla ikinci sırada bulunuyor.
Atalanta ise İtalya Serie A'da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 puanla altıncı sıraya yerleşti.
İki takım tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 2 maç da berabere sonuçlandı.
Dinamo Zagreb - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?
Dinamo Zagreb ile Atalanta'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Dinamo Zagreb - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Dinamo Zagreb - Atalanta karşılaşmasının TV yayını bulunmuyor.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Dinamo Zagreb - Atalanta maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Dinamo Zagreb'in galibiyetine 3.00 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 2.95 olarak belirlenmiş.
Atalanta galibiyetine verilen oran ise 1.90.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.