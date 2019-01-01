Dinamo Zagreb - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Dinamo Zagreb, Atalanta'yı konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek.

1. Lig'de 7 maça çıkan Dinamo Zagreb topladığı 16 puanla bir maç eksiğine rağmen averajla ikinci sırada bulunuyor.

Atalanta ise İtalya 'da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 puanla altıncı sıraya yerleşti.

İki takım tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 2 maç da berabere sonuçlandı.

Dinamo Zagreb - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?

Dinamo Zagreb ile Atalanta'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Dinamo Zagreb - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Dinamo Zagreb - Atalanta karşılaşmasının TV yayını bulunmuyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Dinamo Zagreb - Atalanta maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Dinamo Zagreb'in galibiyetine 3.00 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 2.95 olarak belirlenmiş.

Atalanta galibiyetine verilen oran ise 1.90.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.