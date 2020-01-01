Şampiyonlar Ligi

Dinamo Kiev'de 11 kişinin testi pozitif çıktı

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Dinamo Kiev
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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak olan Ukrayna ekibinden kötü haber...

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişinin testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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    Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.

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