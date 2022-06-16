Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasına ne zaman çıkacak?

2022/23 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, ön eleme maçlarından olumlu sonuç çıkartmayı bekliyor.

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Peki maç ne zaman ve hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise İstanbul'da olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi 19 Temmuz'da oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi Exxen'den canlı yayınlanacak.