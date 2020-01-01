Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut açıklaması: Bu tarz şeyler olur

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Televizyonu' na konuşan Dimitris Pelkas, skora sinirlendiğini belirterek, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Benzer durumla ilgili olarak menajeri Jürgen Klopp ve Mohamed Salah'ı örnek gösteren Pelkas, "Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışı, daha iyiye gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de, "Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" dedi.