Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut açıklaması: Bu tarz şeyler olur
Benzer durumla ilgili olarak Liverpool menajeri Jürgen Klopp ve Mohamed Salah'ı örnek gösteren Pelkas, "Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışı, daha iyiye gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertli futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de, "Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" dedi.