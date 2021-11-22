Dimitri Payet'in kafasına su şişesi isabet etti, Lyon - Marsilya maçı tatil edildi

Fransa Ligue 1'de bu sezon görmeye alışkın olduğumuz olaylardan biri daha meydana geldi.

14. haftada pazar akşamı oynanan Lyon - Marsilya karşılaşmasının 4. dakikasında Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet, köşe vuruşu kullanmak üzereyken tribünlerden kafasına su şişesi isabet etti ve Fransız yıldız yere yığıldı.

Bu olayın ardından hakem Ruddy Buquet hemen oyunu durdurdu ve her iki takımı da soyunma odalarına gönderdi. Yaklaşık iki saat sonra, oyuncuların güvenliği garanti edilemediği için maç tatil edildi.

Ne söylendi?

Lyon'un sahibi Jean-Michel Aulas, yetkililerin ilk önce maçı yeniden başlatmaya karar verdiğini fakat bu kararın Marsilya oyuncularının öfkeli tepkisine yol açtığını iddia etti.

Amazon Prime'a konuşan Aulas, şunları söyledi:

"Maçın yeniden başlama kararı alındığında Marsilya'dan son derece şiddetli bir tepki geldi.

"Hakem daha sonra kararını tersine çevirmek için bölge valisini görmek istedi. Daha sonra oyunu bitirme konusunda ısrar etti.

Hakem Buquet ise kararının nedenini şöyle açıkladı:

"Sportif kararım oyuna devam etmemekti. Bana, kamu düzenini bozma riskinden bahsedildi.

"Kararımın devam etmemek olduğunu savunuyorum. Bazı sportif nedenlerden dolayı maçı durdurmak zorunda kaldım.

"Dikkat edilmesi gereken pek çok husus var, ancak nihai kararı veren benim."

Ligue 1'de giderek büyüyen taraftar sorunu

Parc Olympique Lyonnais'teki olay, bu dönem Fransa'da yaşanan son sıkıntılı olaydı.

bu sezon birkaç tribün olayı, Ligue 1'deki maçları gölgeledi ve bu olayların duracağına dair çok az umut var.

Marsilya'nın ağustos ayında Nice'teki maçı, Nice taraftarlarının sahaya girmesi ve Marsilyalı oyuncular ile personellere fiziksel saldırıda bulunması üzerine askıya alınmıştı.

O maçta da Payet'e bir şişe atılmış ve yıldız oyuncu şişeyi taraftarlara iade edince ortalık karışmıştı.

Lens ile Lille, Marsilya ile Angers ve Bordeaux ile Montpellier arasındaki maçlarda da taraftarlar arasında çirkin olaylar yaşandı.

Daha fazlası için: