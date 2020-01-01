Dimitri Foulquier: Kararlar her zaman Barcelona lehinedir

Barcelona, 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyete uzanırken, maç sonu eleştirildi.

, 'nın 20. haftasında konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada kaydederken, mücadelenin 69. dakikasında Granada'dan German Sanchez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Granada forması giyen Dimitri Foulquier, karşılaşma sonrası Movistar Plus'a yaptığı açıklamada verilen hakem kararlarını eleştirdi:

"Camp Nou'ya her geldiğimizde aynı şey oluyor. Rekabet edip savaşırız ancak kazanmamıza izin vermezler. Şüpheye düşülen her karar Barcelona lehine veriliyor. Bizim gibi kulüplere gülüp geçiyorlar ve hepimiz onların milyonları için oynuyoruz."

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Granada Teknik Direktörü Diego Martinez ise maç sonrası soğukkanlı bir yaklaşım segilerken, on kişi kalmalarının kendilerini etkilediğini söyledi:

"Bu tür konuları abartmaktan hoşlanmıyoruz ama bu çok sert bir karardı. Sizi her zaman yenebilirler tabii çünkü çok kaliteli bir takım. Ama bu karar oldukça sertti. Üstelik Arturo Vidal uyarılmadı bile. Oyuncularım için üzülüyorum çünkü sahada ellerinden geleni yaptılar."

İyi bir sezon geçiren Granada, 20 lig maçında 27 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Granada, Eylül ayında Barcelona'yı 2-0 mağlup ederken, 'den de bir puan almayı başardı.