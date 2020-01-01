Dimitar Berbatov: Paniğe ve Mourinho'yu kovmaya gerek yok

Tottenham'ın eski golcüsü Dimitar Berbatov, Jose Mourinho hakkında karar vermenin henüz çok erken olduğunu söyledi.

Dimitar Berbatov, 'ın gidişattan dolayı paniğe kapılmaması gerektiğini belirtirken, yalnızca dört aydır görev yapan Jose Mourinho'ya ise sabır gösterilmesini istedi.

Tottenham'ın eski forveti, Mourinho hakkında karar vermenin henüz çok erken olduğunu ve şu anki durumdan oyuncuların da sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Berbatov, Betfaier'e yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok lig ve turnuvanın askıya alınmasının Mourinho ve ekibi için gereken zamana sahip olacağı anlamına geldiğini söyledi:

Daha fazla takım

"Bir Tottenham taraftarı olarak Leipzig karşılaşmasını izlemek oldukça zordu. İnsanlar gerçekten sadece dört ay takımın menajerliğini yapan birinin kovulması gerektiğini mi söylüyor? Paniğe gerek yok. Premier Lig'in askıya alınması, Mourinho'nun taktikler üzerine yoğunlaşması ve sakat oyuncuların da iyileşmesi için zamana sahip olduğu anlamına geliyor. Pochettino'dan sonra Mourinho'nun getirilmesinin iyi bir seçim olduğunu düşündüm. Ona hala inancım var. Bir menajerin, oyun felsefesini oturtabilmesi için tam bir sezonu hak ettiğini düşünüyorum."