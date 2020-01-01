Dimitar Berbatov: Mauricio Pochettino, Manchester United için doğru isim olabilir

Manchester United'ın başına geçebileceği iddia edilen Arjantinli antrenör için bir yorum da United'ın eski yıldızından geldi.

'ın eski golcüsü Dimitar Berbatov, Ole Gunnar Solskjaer'in içinde bulunduğu baskılı ortamın sezon ilerledikçe daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Betfair' e açıklamalarda bulunan Berbatov, "Solskjaer, son zamanlarda bazı eleştiriler aldı. Bahis oranlarına göre neden görevinden ayrılma olasılığı en yüksek menajer olduğunu anlayabiliyorum. Özellikle de bu şekilde devam ederlerse" dedi.

Solskjaer'in üzerinde baskının artmaya devam edeceğini belirten Berbatov, "Puan kaybetmeye devam ederlerse, büyük olasılıkla bir önlem alınması gerekecektir" yorumunu yaptı.

Solskjaer'in yerine gelebileceği konuşulan Mauricio Pochettino'nun futbol dünyasındaki en iyi antrenörlerden biri olduğunu söyleyen eski Bulgar yıldız, "Pochettino, Manchester United için doğru isim olabilir. Ancak David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho da bir zamanlar kurtarıcı olarak görülüyordu" ifadelerini kullandı.