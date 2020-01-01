Dimitar Berbatov: Manchester United'ı Ronaldo veya Messi bile kurtaramaz

Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızı Dimitar Berbatov, Ronaldo veya Messi bile olsa yeni bir transferin takımdaki tüm sorunları çözebileceğine inanmıyor.

formasıyla gol krallığı yaşamış olan eski futbolcu Dimitar Berbatov, Kırmızı Şeytanlar'ın son yıllardaki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz basınına konuşan Berbatov, United'ın zor zamanlardan geçtiğini belirtirken; "Manchester United bir süredir tepetaklak gidiyor. Böyle bir durum yaşandığında bunu tersine çevirmesi çok zor oluyor. Evet, birkaç kupa kazandılar ancak büyük resme baktığınızda United, herkesin görmek istediği ve görmeyi beklediği yerde değil." ifadelerini kullandı.

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Berbatov, başarısız olunduğunda birilerini suçlamanın kolay ancak yanlış bir davranış olduğunu söylerken; "Takımdaki sorunların bir dizi sebepleri var. Bazen sahaya çıkar ve topu çok fazla istemezsiniz ki bu da bir futbolcunun yapabileceği en kötü şeydir." şeklinde konuştu.

"Bence Ole hala bu sorunları çözebilecek bir isim. Ancak transfer döneminde çok çalışmalı ve birkaç transfer yapmaları gerekiyor. Sorun şu ki artık oyuncuları Old Trafford'a gelmeye ikna etmek kolay değil. Geçmişte sadece "Manchester United" diyerek istediğiniz oyunculara imza attırabiliyordunuz. Şimdi büyük takımlarda oynayan birçok oyuncuya hangi takıma gitmek istediklerini sorsanız, muhtemelen verecekleri son cevap Manchester United olurdu."

"Bruno Fernandes bir sihirbaz değil. İnsanlar gerçekten bir futbolcunun gelip takımdaki her şeyi tek başına değiştireceğini mi düşünüyor? Bu işler o şekilde yürümüyor. Tek bir isim, Ronaldo veya Messi bile olsa, gelip Manchester United'ı eski günlerine döndüremez. Bir isme değil, takım olmaya ve birlikteliğe ihtiyaçları var."