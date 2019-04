Dimitar Berbatov: Manchester United böyle devam ederse Barcelona cezayı keser

Dimitar Berbatov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak olan Manchester United'ın form durumunu eleştirdi.

'ın son dört maçında üç mağlubiyet alması, eski yıldızı Dimitar Berbatov'u endişelendiriyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'yi muhteşem bir zaferle yarış dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Berbatov, İngiliz ekibinin işinin bu kez daha zor olayacağını söyledi.

Berbatov, Betfair 'e verdiği demeçte, "United'ın şu anki formu hakkında endişeliyim. Yakın zamanda yaptığı hatalara devam ederlerse, kabul edelim, onlara cezayı keser." ifadelerini kullandı.

Berbatov, Şampyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona'yı ağırlayacak olan United için karşılaşmada her an her şeyin olabileceğini hatırlattı:

"Evet Barcelona favori gözükebilir, PSG de favoriydi. Ancak futbolda hiçbir şey kesin değildir. Sadece Messi'ye dikkat etmeliler."

Manchester United, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalin ilk ayağında 10 Nisan Çarşamba günü Barcelona'yı konuk edecek.