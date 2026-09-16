Yaz aylarında sürpriz şekilde görevden alınan Ole Werner’in yerine geçen 45 yaşındaki Arjantinlinin, taktik talimatlarını doğrudan tüm takıma aktarabilecek düzeyde ne Almanca ne de İngilizce konuşamadığı belirtiliyor. Bu durum soyunma odasında da ilginç bir tablo ortaya çıkarıyor: Konuşmalarının aynı anda birkaç kişi tarafından çevrilmesi gerekiyor.

Habere göre kadronun Fransızca konuşan bölümü için takım menajeri Babacar N'Diaye tercümanlık yaparken, kaleci antrenörü Frederik Gößling de içerikleri İngilizceye aktarıyor. Yardımcı antrenör Cristian Fiél ise Alman-İspanyol kimliğiyle teknik direktör ile takım arasındaki doğrudan bağlantı noktası görevini üstleniyor. Ancak bu çok katmanlı çeviri zinciri sürtüşmelere yol açıyor. Kadrodaki Alman profesyonellerin, teknik direktörlerinin sözlerini çoğu zaman daha sonra kendi aralarında birbirlerine açıklamak zorunda kaldıkları, bu nedenle de eski Bayern profesyonelinin ilk andaki enerjisinin ve duygusallığının büyük bölümünün kaybolduğu ifade ediliyor.

Martin Demichelis, RB Leipzig’de ne kadar sağlam durumda?

Demichelis hakkındaki tartışmalar, Saksonya ekibinin dalgalı performanslarıyla daha da alevleniyor. Özellikle Werder Bremen deplasmanındaki sürpriz lig yenilgisi (1-3) ve Şampiyonlar Ligi’nde FC Como 1907’ye karşı alınan yıkıcı 1-4’lük mağlubiyet eleştirel seslerin yükselmesine neden oldu. Demichelis, Como’daki yenilginin ardından, "Kuralları biliyorum. Futbolda çok fazla zaman olmadığını çok iyi biliyorum; özellikle de büyük bir kulüpte. Kazanamazsan her şey kötü olur" demişti.

Geçen hafta sonu HSV karşısında alınan net 5-0’lık galibiyet teknik adama nefes aldırsa da temel şüpheler sürüyor. Geçen sezon ligi üçüncü sırada bitiren Leipzig ekibinin yüksek hedefleri, erken darbeler nedeniyle tehlikeye girmiş göründüğü için Demichelis özel olarak mercek altında bulunuyor. Önümüzdeki haftalar, teknik direktörün dil engellerine rağmen takımı kalıcı biçimde istikrara kavuşturup kavuşturamayacağını gösterecek. Çevrenin ve yönetim kademesinin güvenini uzun vadede haklı çıkarabilmek için ikna edici performansların devamı zorunlu.

Kulüp küçük krize nasıl tepki verdi?

Tüm huzursuzluğa rağmen kulüp yönetimi istikrar sağlamaya çalışıyor. Sportif direktör Marcel Schäfer, yükselen eleştirilere geçen hafta resmi bir açıklamayla yanıt vermişti. İçeride "sakin, odaklanmış" kaldıklarını ve kenetlendiklerini vurguladı. Schäfer, "Bu, tüm çalışanlar, takım ve teknik ekibin tamamı için geçerli. Herkes bizim desteğimize ve güvenimize sahip" ifadelerini kullandı. Ayrıca proje için sabır çağrısı yaptı ve yeniden oluşturulan bir takımın işleyişini oturtabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bununla birlikte Schäfer, son sonuçların "bizim beklentilerimize uymadığını" da gizlemedi. Kulübün durumla "içeride çok net şekilde yüzleştiği", ancak mevcut tartışmaların izlenen yoldan sapmaya yol açmasına izin vermek istemediği belirtildi. Bu net mesaj Demichelis için resmi anlamda bir görev garantisi taşısa da beklenti seviyesi açık biçimde tanımlanmış durumda. Ancak teknik direktör ile takım arasındaki iletişim daha verimli hale gelir ve sportif grafik yükselmeyi sürdürürse, Martin Demichelis konusu Leipzig’de sakinleşecektir.