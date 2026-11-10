Manchester United taraftarları, Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçmeye yaklaştığına dair haberler ışığında, ABD Millî Takımı teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino'ya bir uyarı mesajı gönderdi.

Takımın bu sezon sonuçlarının gerilemesi nedeniyle Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceği tehdit altına girdi; yönetimin, Pochettino başta olmak üzere birkaç seçeneği değerlendirmesiyle birlikte onu görevden alma konusunda karar kıldığına dair haberler var.

Ancak Manchester United'ın yeni teknik direktörü (Carrick görevden alınırsa), baş rolünde Hollandalı Matthijs de Ligt'in bulunduğu özel bir türden lanetle karşı karşıya kalacak.

"The Sun" gazetesi, Matthijs de Ligt'in teknik direktörlerle ilgili şaşırtıcı sicilinin devam etmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

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Gazete, Hollandalının kariyeri boyunca her sezonun başında farklı bir teknik direktörle çalıştığını belirtti ve United taraftarları en güçlü aday Mauricio Pochettino'yu bu konuda uyarıyor.

Bu "lanetin" devam etmesi hâlinde bu, Carrick'in ayrılacağı, hatta halefinin de önümüzdeki sezon devam etmeyeceği anlamına geliyor.

Görünen o ki Michael Carrick'in süresi doldu ve de Ligt'in kariyerindeki on ikinci teknik direktöre geçme vakti geldi.

Ancak muhtemel yeni teknik direktör Pochettino'nun Hollandalı lanetinden kaçınabilmesi için taraftarlar, defansın kalesinin satılmasını talep etti.

Biri şöyle yazdı: "Lanet olsun bu adama, her seferinde beni çıldırtıyor. Onu bir an önce sat Pochettino."

Bir diğeri şunları ekledi: "Pochettino, şimdiden çok üzgünüm", üçüncüsü ise şöyle dedi: "Ondan kurtulun hehe."

Dördüncü biri de şunları paylaştı: "Pochettino, Carrington'da de Ligt'e rastlıyor ve sıradakinin kendisi olduğunu fark ediyor."

De Ligt, 2024 yılında Bayern Münih'ten Manchester United'a katıldı ve o zamandan bu yana ligde yalnızca 42 maçta forma giydi.

Zaman zaman kendini ilgi odağında ve tedavi odasında buldu; en büyük sakatlığı ise geçen sezon yaşadığı ve onu 276 gün boyunca sahalardan uzak tutan bir sırt sakatlığıydı.

Pochettino artık Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için en güçlü aday olarak görülüyor ve bu ihtimal karşısında heyecanlı olduğu söyleniyor.

Onu Kırmızı Şeytanlar'ın yedek kulübesi için son derece uygun kılan birçok neden var; zira Cole Palmer, Son Heung-min ve Harry Kane gibi oyuncuları geliştirme konusundaki sicili, beklenen performansı gösteremeyen Manchester United oyuncularından en iyisini çıkarmak için ideal konumda olabileceği anlamına geliyor.