Juventus, perşembe akşamı Stade Rennes ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Luciano Spalletti’nin ekibi, takım arkadaşı Randal Kolo Muani’den topu alan Nick Woltemade’nin penaltı golüyle geriden geldi. Juventus son bölümde galibiyet golünü bulduğunu düşündü ancak Jhon Lucumí’nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maça çok iyi başlayan Juventus, golü bulmak için yalnızca beş dakikaya ihtiyaç duydu. Nick Woltemade’nin savunma arkasına gönderdiği topla Brice Samba ile karşı karşıya kalan Türk savunmacı Zeki Çelik, soğukkanlı bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Rennes bu gole rağmen oyunundan kopmadı ve 15. dakikada eşitliği sağladı. Brandon Reynolds’ın ortasını değerlendiren Mousa Al Tamari, Federico Gatti’yi geçerek skoru 1-1’e getirdi. Juventus hemen karşılık aradı ancak Brice Samba, Gatti’nin kafa vuruşunda yaptığı güzel kurtarışla takımının yeniden geriye düşmesini önledi.

Kısa süre sonra Weston McKennie, Juventus’u yeniden öne geçirmek için büyük bir fırsat yakaladı. Amerikalı oyuncunun ilk vuruşunu Samba kurtardı, dönen topta ise McKennie direğe takıldı. Diğer tarafta Guglielmo Vicario, Mahamadou Nagida’nın tehlikeli şutuna müdahale etmek zorunda kaldı.

İlk yarının bitimine kısa süre kala Rennes, maçın gidişatını tamamen değiştirme fırsatı buldu. Ceza sahasındaki bir elle oynama üzerine hakem Morten Krogh penaltı noktasını gösterdi; VAR da kararı onayladı. Boulaye Dia, penaltıda Vicario’yu ters köşeye göndererek skoru 1-2 yaptı.

Geriye düşen Juventus tribünlerden ıslıklarla karşılandı, ikinci yarıda da taraftarların hoşnutsuzluğu arttı. Rennes tehlike yaratmayı sürdürürken Vicario, Al Tamari’nin şutunda bir kez daha müdahale etmek zorunda kaldı. Spalletti, bir saatin ardından Gatti’nin yerine Nicolás González’i oyuna alarak 4-2-3-1 dizilişine geçti.

Birkaç dakika sonra Juventus da Reynolds’ın elle oynaması üzerine penaltı kazandı. Ardından dikkat çekici bir an yaşandı. Kolo Muani penaltıyı kullanmaya hazırlanırken Woltemade topu aldı ve takım arkadaşına atışı kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Fransız oyuncunun kabul etmesiyle topun başına geçen Woltemade, 67. dakikada penaltıyı gole çevirdi (2-2). Golün ardından ona sarılanlar arasında Kolo Muani de vardı.

Spalletti son bölümde Jérémie Boga ve Lucumí’nin de aralarında bulunduğu oyuncuları sahaya sürdü. Lucumí, 88. dakikada galibiyet golünü attığını düşündü. İyi uzaklaştırılamayan bir duran topun ardından Lucumí’nin şutu Abdelhamid Aït Boudlal’a çarparak ağlara gitti ve Allianz Stadium’da büyük sevinç yaşandı. Ancak sevinç kısa sürdü: VAR’ın ofsayt tespit etmesiyle gol iptal edildi ve Torino’daki maç 2-2 sona erdi.