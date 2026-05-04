Dikkat çekici: Willem van Hanegem, Feyenoord'un en parlayan yıldızını eleştiriyor

Willem van Hanegem, Feyenoord'un orta saha oyuncusu Oussama Targhalline'in oyun tarzını pek beğenmiyor. De Kromme, Pazartesi günü Algemeen Dagblad gazetesi için yazdığı haftalık köşe yazısında bu görüşünü dile getirdi.

Feyenoord, pazar öğleden sonra Fortuna Sittard'ı 1-2 yenerek, maçın son çeyreğinde skoru tersine çevirdi. Bu sayede Rotterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantiledi. Yine de Van Hanegem'e göre bu, sevinç gösterileri için bir neden değil.

“Futbola baktığınızda o kadar az şey görüyorsunuz ki, bir rakibi tekrar alt üst etmemizin yıllar alacağı izlenimine kapılıyorsunuz,” diye başlıyor Van Hanegem.

“Topu paslamak, üçüncü adamı bulmak ve ilerlemek, ben bunu göremiyorum. Ve Feyenoord'un ilk aylarda iyi oynadığı gibi saçmalıklara da girmeyin, çünkü öyle değildi. Evet, o zamanlar kazanıyorlardı. Fortuna Sittard maçında olduğu gibi, ama orada da her şey söylenmişti, değil mi?”

Birçok kişiye göre Targhalline, Pazar günü Feyenoord'un en göze çarpan oyuncusuydu. Faslı orta saha oyuncusu, Givairo Read'in galibiyet golünün ardından asist kaydetti, ancak Pazar günü özellikle yaptığı birkaç müdahaleyle öne çıktı.

Ancak Van Hanegem etkilenmemiş. “Targhalline tüm atakları yavaşlatıyor, bu şu anda gerçekten mantıksız görünüyor.”

Feyenoord’un diğer orta saha oyuncuları da eleştiriden nasibini aldı. “Thijs Kraaijeveld iyi bir oyuncu, ancak Fortuna maçında orta sahada rakibe her şeyi verdi ve hareket hızı çok düşüktü. Luciano Valente bu formdayken Dünya Kupası’na götürmeye gerek yok.”