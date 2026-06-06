Dikkat çekici: Quilindschy Hartman, başka bir ülke adına oynayıp oynayamayacağını araştırdı

Hollanda milli takımında beş kez forma giyen Quilindschy Hartman, kısa süre önce Curaçao için oynama imkânını değerlendirdi. Burnley’de forma giyen 24 yaşındaki sol bek, bunu De Oranjezomer’e anlattı.

Dikkat çekici bir şekilde, Hartman, Curaçao'ya geçerek Dünya Kupası'na dolaylı yoldan katılma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı. "Aslında iki şansım vardı, ancak Hollanda için iki maç fazla oynamıştım."

"Aslında çok yakındı, ama bir şekilde yan yana geçip gitti," diye söze başlıyor Hartman.

Açık sözlü Hartman, biyolojik babasını hiç tanımadı. Babası aracılığıyla Curaçao kökenli olan Hartman, Zwijndrecht'te Hollandalı annesi ve üvey babasıyla birlikte büyüdü.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Hartman'ı Dünya Kupası kadrosuna çağırmadı. “Gitmeyeceğimi gayet iyi anlayabiliyorum, bununla barışığım.”

“Ama her şeyi bu şekilde düşünürseniz... Elbette gitmek istersiniz. Daha önce de bir sakatlık nedeniyle bir finalleri kaçırmıştım, bu yüzden bu durum biraz üzücü. Ama bununla yaşayabilirim, çünkü anlayabiliyorum,” diyor eski Feyenoord oyuncusu.

Koeman, Hartman'ı 2023'te Oranje'de ilk kez sahaya sürdü. Fransa ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında hemen gol attı.