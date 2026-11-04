Bir içki oyunu fikrine ne dersiniz? Kural basit: Fabio Silva bir röportajda her "the most important" dediğinde bir shot içmek. Ama dikkat, buna dayanabilmek için epey sağlam olmak gerekir!

Silva, cumartesi akşamı Borussia Dortmund'un Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna girip gol attıktan sonra basına konuşurken, Almancası "das Wichtigste" olan bu ifadeyi tam dört kez kullandı. Ancak forvetin basın mensuplarıyla görüştüğü birkaç dakika içinde ikinci bir favori ifade daha edindiği anlaşıldı: "Everyone can see."

İşte bir örnek: "En önemlisi mentaliteydi. Buraya şampiyonluklar için mücadele etmek istediğimizi ve hiçbir takımdan korkmadığımızı göstermek için geldik. Bence herkes, bu sezon büyük hedefler için mücadele edebilecek üst düzey bir kadromuz olduğunu görebiliyor" diyen Silva, kendisinden kısa süre önce basına konuşan takım arkadaşı Nico Schlotterbeck gibi sözleriyle ortaya koyduğu özgüveni tavırlarıyla da yansıtıyordu.

Portekizli oyuncu, Münih'te yedekten gelerek bir kez daha mükemmel bir performans sergiledi. Attığı gol, topun nereye geleceğini sezmesi, topu hemen şut pozisyonuna girecek şekilde bilinçli olarak kontrol etmesi, dar alandaki dönüşü ve isabetli vuruşuyla teknik açıdan göz kamaştırıcıydı.

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Paco Alcacer mi? Fabio Silva, BVB tarihinin en iyi jokeri!

"Babam bana hep ceza sahasında topun kokusunu almam gerektiğini söylerdi. Ben de seken topu gole çevirmek için doğru yerdeydim. Takıma yardım edebildiğim için mutluyum" dedi. Bu, Silva'nın bu sezon resmî maçlardaki beşinci golüydü; geçen sezonun tamamında üç gol atmıştı. Yalnızca beş kez ilk 11'de başlayan bir oyuncu için 13 maçta yedi gole katkı, etkileyici bir oran.

Hatta Silva'nın gerçekten Dortmund kulüp tarihinin en iyi jokeri olduğu bile söylenebilir. Bu kategoride akla elbette ilk olarak, aynı zamanda Bundesliga rekorunu elinde bulunduran eski BVB forveti Paco Alcacer geliyor. İspanyol oyuncu, 2018 ile 2020 arasında Dortmund formasıyla oyuna sonradan girdikten sonra 12 gol attı. Lig tarihinde hiçbir oyuncu bu şekilde daha fazla gol kaydetmedi.

Silva'nın Borussia Dortmund kariyerinde yedekten gelerek attığı gol sayısı şu anda altı. Ancak elbette hiç de önemsiz olmayan "gol" ölçütünü bir kenara bırakırsak 24 yaşındaki oyuncu, Alcacer'in önüne geçiyor. Çünkü Silva sahaya adım atar atmaz bulaşıcı bir enerji getiriyor, oyuna hemen etki ediyor, sık sık pas almak için uygun pozisyon buluyor ve golcü ya da asist yapan oyuncu olarak tehlike yaratıyor. Yedekten giren bir oyuncu olarak çalışma disiplini gerçekten dikkate değer.

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Fabio Silva, BVB'ye yedi kez daha iyi bir sonuç getirdi

Bu etki istatistiklere de yansıyor. Silva'nın Dortmund formasıyla çıktığı 52 resmî maçta yaptığı toplam 17 gol katkısının (sekiz gol, dokuz asist) yedisi, BVB'nin maçı Silva oyuna girmeden önceki duruma kıyasla daha iyi bir sonuçla bitirmesini sağladı.

Oysa bir kez millî formayı giyen oyuncunun bu sezonu da Ruhr bölgesinde geçireceği hiç de kesin değildi. Silva ve yakın çevresi, onun için Wolverhampton Wanderers'a 22,5 milyon euro ödenmesinden yalnızca bir yıl sonra, yaz aylarında bir transfere büyük ilgi duyuyordu.

Önceki sezonda, teknik direktör Niko Kovac'ın gol atamadığı dönemlerde bile desteğini sürdürdüğü, takımdaki yeri garanti olan Serhou Guirassy'nin gölgesinde kalmak Silva'yı belli ki fazlasıyla yıpratmıştı. O sezon da üç gol ve yedi asistle gayet iyi sayılabilecek on gol katkısı yapmıştı, ancak 39 resmî maçta yalnızca on kez ilk 11'de yer almıştı.

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Yaz aylarındaki transfer söylentileri: Fabio Silva bugün ne diyor?

"Transfer döneminde benimle ilgili çok fazla hareketlilik vardı ama bu normal ve futbolun bir parçası" diyen Silva, Münih'te yaklaşık üç ay önceki o dönemi yeniden değerlendirdi. Fikrini değiştirmesinde Kovac ve sportif direktör Ole Book ile yaptığı görüşme etkili oldu. "Transfer dönemi kapanmadan önce harika bir görüşme yaptık. Bu kulübe hâlâ verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum; bunu zaten biliyordum da. Bu kulübe daha fazlasını verebilirim. Bu kulüp ve taraftarlar için oynamayı seviyorum. Burada mutluyum" dedi.

Silva'nın sorunu, Dortmund'da bugüne kadar yedekten girdiğinde ilk 11'de başladığı maçlara göre çok daha iyi performans göstermesi. İlk 11'de olduğunda bazen gereğinden fazlasını yapmaya çalışıyor, fazla düşünüyor, zaman zaman fazla bireysel oynuyor ve kendi pozisyonlarını fazlasıyla zorlamaya çalışıyor. BVB geçen sezon Silva'nın ilk 11'de başladığı on karşılaşmanın yalnızca üçünü kazandı. Bu maçların dördünde Guirassy ile birlikte oynadı.

İki oyuncu arasındaki uyum, bu sezon belirgin biçimde gelişti. Birlikte sahada olduklarında oynamaktan keyif aldıkları görülüyor ve birkaç kez çok iyi bir ortak oyun sergilediler. Silva, "Mesele yalnızca goller değil. Bir oyuncu olarak sadece gol atan biri değilim" dedi. "Özellikle Serhou ile sahada olduğumda. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. O, kendi mevkisinin en iyi oyuncularından biri. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum."

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Yedek kulübesi ile ilk 11 arasında: Fabio Silva, BVB'deki rolünü kabullenmiş görünüyor

Ardından yeni favori ifadesi yine ortaya çıktı: "Bazen birlikte oynayabildiğimizi ve bundan keyif aldığımızı herkes görebiliyor." Silva, takımdaki konumunu da tam olarak böyle özetledi: Bazen birlikte oynuyorlar, bazen de kendisi maça ilk 11'de başlıyor. Ancak BVB gibi bir kulüpte ve Gineli oyuncu gibi bir rakibi varken bu her zaman mümkün olmayacak.

Silva bu durumu kabullenmiş görünüyor. İlk yılında ve sezon başındaki Süper Kupa'da zaman zaman gözlenen o asık suratlı, hafif inatçı hâli kayboldu. Sonuç da ortada: Performansı hemen yükseldi.

"Elbette kulübede oturmak yerine maça ilk 11'de başlamayı tercih ederim. Aksini söylesem yüzde 100 dürüst davranmış olmam" dedi Silva. "Hafta boyunca daima olumlu kalmaya çalışıyorum. Oynamayacağımı gördüğümde ilk anda elbette canım sıkılıyor ama takım için önemli olabileceğimi biliyorum. Bu sezon hem ilk 11 oyuncusu hem de sonradan oyuna giren bir oyuncu olarak önemliyim."

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BVB şampiyonluğa hazır mı? "Bu sezonki silahımız bu"

Üstelik Kovac'ın yedekten oyuna aldığı futbolcular için kullanmayı sevdiği ifadeyle "bitiricilerin" şimdiye kadar çok büyük etki yarattığı görüldü. BVB'nin yedek oyuncularından gelen 12 gol katkısı, RB Leipzig ile birlikte ligin zirvesinde. Yalnızca Dortmund'da yedekten giren oyuncuların golle sonuçlanan asistlerine bakıldığında ise sekiz maç haftasında yapılan sekiz asist, yeni bir Bundesliga rekoru anlamına geliyor.

Bunun nereye varacağını, sezonun hâlâ oldukça erken olan bu aşamasında elbette kimse bilmiyor. Ancak cumartesi günü Allianz Arena'nın iç koridorlarında, BVB cephesindekilerin bu yıl kupa kazanma konusunda umutlu oldukları hissediliyordu.

En son üç yılı aşkın süre önce PSV Eindhoven ile kupa kazanan Silva, "Buraya kazanmak için geldik. Bu sezonki yaklaşımımız bu olmalı" dedi. "Takımımızda çok fazla kalite var. Bu yıl harika bir takımımız olduğunu da biliyoruz. İlk 11'deki oyuncular da kulübeden gelenler de her zaman iz bırakıyor. Bu sezonki silahımız bu: Herkes birlik içinde, herkes aynı gemide ve elinden geleni yapıyor. Çünkü taraftarlar ve kulüpteki herkes şampiyonluklar kazanmayı hak ediyor."

Fabio Silva'nın BVB'deki performans istatistikleri