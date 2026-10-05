Sky’a göre Alman rekortmen şampiyon, uzun yıllardır bir numara olan kalecinin olası emekliliğinin ardından yaşanacak yeni döneme şimdiden yoğun şekilde hazırlanıyor. Jonas Urbig’e Neuer’in halefi olarak güvenilmesi beklense de, ikinci planda acil bir ihtiyaç söz konusu. Hele ki Sven Ulreich’in de büyük ihtimalle kaleci eldivenlerini asacak olması nedeniyle. Üçüncü kaleci ise 17 yaşındaki yetenek Leonard Prescott olabilir.

İddialara göre Urbig’in yanına, ayakları da iyi olan tecrübeli bir yedek kaleci düşünülüyor. Ayrıca bu ismin liderlik özelliklerine sahip olması ve 23 yaşındaki file bekçisine destekleyici bir rol üstlenmesi isteniyor. Daha önce bu doğrultuda Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) ve Marvin Schäbe (1. FC Köln) ile ilgilenildiği bildirilmişti. Sky şimdi ise söz konusu aday listesinde yer aldığı belirtilen başka isimleri açıkladı.

Ücretli yayıncı kuruluş; Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) ve Rui Silva’nın (Sporting), Säbener Straße’deki değerlendirmelerde rol oynayan isimler olduğunu aktardı. Ancak haberde özellikle belirtildiği üzere, Bayern Münih henüz konuşulan kalecilerden hiçbiriyle temas kurmadı.

Yeni kaleci: Bayern Münih başka kimlerle ilgileniyor?

İddiaya göre Münih ekibi, FC Augsburg’dan Finn Dahmen’i de düşünüyor. Kısa süre önce Jürgen Klopp tarafından Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak düzenlediği ilk kampa davet edilen 28 yaşındaki kalecinin, Fugger kentinin temsilcisi tarafından önü kesilmeyecek gibi görünüyor. FCA Teknik Direktörü Manuel Baumer kısa süre önce Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu Bundesliga’nın en iyileri arasındaysa, Bundesliga’daki en iyi takımların gündeminde olması kesindir. Augsburg’da bu zaten felsefenin bir parçası; ortalamanın üzerinde performans gösteren oyuncuların zaman zaman gitmesine izin verilir" dedi.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Augsburg ile sözleşmesi 2027’de sona ereceği için Dahmen yazın bonservissiz olarak transfer edilebilir. Münih’te 16 yılın ardından sözleşmesi sona erecek olan Neuer’in kontratı da aynı dönemde bitiyor ve tecrübeli kaleci son haftalarda birkaç kez kariyerini noktalayacağının sinyalini vermişti. Devam eden sezonda artık 40 yaşında olan Neuer, resmiyette hâlâ Bayern’in bir numarası olsa da, varılan bir anlaşma çerçevesinde geçen sezona kıyasla yerini Urbig’e daha sık bırakıyor. Eski Kölnlü kaleci, bu sezon şimdiye kadar iki kez kaleye geçti. Son olarak Bundesliga’da SV Elversberg’e karşı oynadı.

Düzensiz forma süresi nedeniyle Klopp, onu Sırbistan (2-0) ve Yunanistan’a (0-0) karşı oynanan son iki milli maçta da 90 dakika sahada tuttu. Urbig iki karşılaşmada da ikna edici bir performans sergilerken, Yunanistan ile golsüz berabere kalınan maçta ayrıca önemli bir fırsatı da önledi.

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