Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi istatistikleri

Goal Türkiye, Şampiyonlar Ligi devlerinin ve yıldız oyuncularının şekillendirdiği dikkat çeken istatistikleri derledi.

1992'de format değişikliğine gidilerek lig uslü oynanmaya başlanan Avrupa'nın 1 numaralı kupası 1955'ten bugüne ilginç istatistikler ortaya çıkardı. Bu istatistiklerde özellikle Real Madrid'in başarısı dikkat çekiyor.

Real Madrid bu turnuvaya en çok katılan (46), en çok maç oynayan (451) ve en çok kazanan kulüp (13)

Turnuvada en çok gol atan oyuncu Cristiano Ronaldo (135) aynı zamanda en çok da asist yapan oyuncu (42). Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması durumunda Iker Casillas'ın sahip olduğu en Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu unvanını da (181) elde edecek.

Yalnızca Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, Manchester United'dan (230) daha fazla Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Kırmızı şeytanlar turnuvada 100 veya daha fazla galibiyet alan beş takımdan biri (121 galibiyet).

Chelsea geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçından sadece birini kaybetti, O maç, çeyrek finalde Stamford Bridge'de Porto'ya 1-0 kaybettikleri rövanştı. Stamford Bridge deplasmanında oynadıkları 7 maçta yenilmediler (6 galibiyet / 1 beraberlik).

En az 50 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan 25 menajer arasında Manchester City patronu Pep Guardiola %63 ile en iyi galibiyet yüzdesine sahip (136 maç / 86 galibiyet).

PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez Manchester City ile karşılaşacak- Arjantinli, City'ye karşı turnuvadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla gol attı (6 maç / 6 gol).

Liverpool, şu anki menajer Jürgen Klopp yönetimindeki dördü de dahil olmak üzere, son 14 Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 11'inden çıktı.

Liverpool, tüm Avrupa kupalarında, Atletico Madrid ile yaptığı altı maçtan sadece birini kazandı (2 beraberlik / 3 mağlubiyet).

Manchester United ile Villarreal arasındaki 4 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol olmadı, turnuva tarihinde hiç golün atılmadığı en çok oynanan fikstür.