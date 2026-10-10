Tüm gözler, İtalya Serie A'nın altıncı haftası kapsamında oynanacak Milan-Sassuolo karşılaşmasına çevrildi. İki takım arasındaki son maçlarda Sassuolo üstünlük kurarken, Milan bu sezon yenilgisiz serisini sürdürmenin peşinde.

İstatistik ağı Opta'ya göre rakamlar, maç öncesinde birbirinden dikkat çekici bir dizi gerçeği gözler önüne seriyor; birebir karşılaşmaların sonuçlarından başlayarak iki takımın sahadaki performansına, oradan da bazı oyuncuların gol rakamlarına uzanıyor.

Birebir karşılaşmalarda Sassuolo üstün. Sassuolo, İtalya Serie A'da Milan'a karşı oynadığı son 9 maçın 7'sinde yenilgiden kaçtı; 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu seriye, 1 galibiyet ve 2 beraberliğe sahne olan son 3 karşılaşma da dahil ve bu, takımın bu müsabakada Milan karşısında yenilgisiz geçirdiği en uzun seri.

Milan, İtalya Serie A'da Sassuolo karşısında deplasmanda oynadığı son maçı kaybetti; bu maçtan önce üst üste 8 maç yenilgisiz kalarak 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

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Milan'ın bu müsabakada Sassuolo karşısında deplasmanda üst üste iki maç kaybettiği son dönem, art arda üç yenilgi aldığı 2016 yılıydı.

İlk yarı kâbusu Sassuolo'nun peşini bırakmıyor

Sassuolo, İtalya Serie A'da Milan'a karşı oynadığı son 10 maçın ilk yarısında yalnızca 1 galibiyet elde ederken 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Tek galibiyet, 28 Kasım 2021 günü 3-1'lik skorla geldi. Takım, Gianluca Scamacca ve Domenico Berardi'nin golleriyle geriden gelerek maçı kazandı; bu iki golün arasında Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı bir kendi kalesine gol de yer aldı.

Milan yenilgisiz serisini sürdürmek istiyor. 3 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından Milan, 2022-2023 sezonundan bu yana ilk kez İtalya Serie A'daki ilk altı maçını yenilgisiz tamamlamayı başarabilir.

Bununla birlikte Milan, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez ilk 6 haftada 3 beraberlik kaydedebilir. Sassuolo'nun kendi sahasındaki gücü: Sassuolo, İtalya Serie A'da kendi sahasında oynadığı son 11 maçın 8'ini kazanırken 3 yenilgi aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısının başlangıcından bu yana kendi sahasında Sassuolo'dan daha fazla galibiyet elde eden tek takımlar 10 galibiyetle Inter ve 9 galibiyetle Roma oldu; Napoli ise 8 galibiyetle Sassuolo ile aynı sayıya ulaştı.

İki takım için dikkat çekici gol rakamları

Sassuolo, Monza ile birlikte bu sezon İtalya Serie A'da oynadığı her maçta hem gol atmayı hem de en az bir gol yemeyi başaran iki takımdan biri.

Sassuolo, İtalya birinci futbol liginde bir sezonun ilk altı maçının her birinde gol atmayı yalnızca 2015-2016, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında başarmıştı.

Bu sezon İtalya Serie A'da ceza sahası dışından 35 şut çeken Sassuolo'dan daha fazla şut çeken tek takımlar, 41 şutla Como ve 38 şutla Juventus oldu; bunun tam tersine, Milan 14 şutla Parma ile birlikte en az uzaktan şut çeken takım oldu.

Milan, bu sezon İtalya Serie A'da yüzde 15,6'lık oranla şutları gole çevirmede en yüksek orana sahip takım; 64 şuttan 10 gol kaydetti. Buna karşılık Sassuolo bir gol daha az, 9 gol kaydetti; ancak bunu 22 şut fazlasıyla, toplamda 86 şutla yaptı.

Domenico Berardi, İtalya Serie A'da Milan'a karşı oynadığı 20 maçta 12 gol kaydetti. Müsabakanın tüm tarihi boyunca Milan karşısında daha fazla gol atmayı başaran yalnızca 22 golle Silvio Piola ve 14 golle Enrico Chiesa oldu; Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni ve Stefano Nyers de 12 gole sahip.

Diego Moreira, İtalya Serie A'da Milan için 3 maça yayılan 127 dakikada 3 gol kaydetti. Son yirmi yılda bu müsabakada Milan ile ilk dört maçında 4 gol atmayı başaran yalnızca iki oyuncu oldu: 2013 yılında Mario Balotelli ve 2019 yılında Krzysztof Piatek.



