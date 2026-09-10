Real Madrid, Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile sözleşmesini bir sezon daha uzatmak amacıyla yeni bir görüşme sürecine başlamaya hazırlanıyor. Böylece kalecinin Santiago Bernabeu'daki serüveni 2028 yazına kadar sürecek.

34 yaşındaki Courtois, son yıllarda Real Madrid kadrosunun temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Belçikalı file bekçisi, yalnızca bu sezon değil, uzun süredir kendisini takımın en önemli isimlerinden biri olarak kabul ettirdi.

Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter Milan'a karşı oynanan son maçta dikkat çekici bir performans sergiledi. Yaptığı 7 kurtarışla takımının kıtasal serüvenin açılışında 3 değerli puanı hanesine yazmasına katkı sağladı.

Belçikalı kaleci, geçtiğimiz yaz Real Madrid ile sözleşmesini yenileyerek kulübe 2027 yılına kadar bağlanmıştı. Ancak Belçika basını, iki tarafın sözleşmeye bir yıl daha eklemek amacıyla önümüzdeki dönemde yeni bir görüşme sürecine hazırlandığını ortaya çıkardı.

Ortak istek

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, Courtois ile Real Madrid arasında ilişkinin sürmesi yönünde ortak bir istek bulunması nedeniyle görüşmelerde büyük engeller olmayacak.

Belçikalı kaleci kariyerini Real Madrid ile sürdürmek isterken, Real Madrid de onun devam etmesine önem veriyor. Bu durum, Courtois'nın geleceğiyle ilgili spekülasyonların sürdüğü bir dönemde bizzat kendisinin açıkladığı son sözleşme yenileme sürecinde açıkça ortaya çıkmıştı.

Ayrıca oku:

Kalıcı mı geçici bir karar mı? Courtois Belçika'da oynamayı reddetti ve Fransa ile oynanacak iki maçta forma giymeyecek

Real Madrid, Belçikalı için halef arıyor

Aynı zamanda Real Madrid yetkilileri, kulübün Courtois'ya bir halef bulmaya ihtiyaç duyacağı döneme karşı bir süredir kaleci piyasasını takip etmeyi sürdürüyor.

Son dönemde Real Madrid'in adı birçok kaleciyle anıldı. Ancak Real Madrid yönetimi, son yıllarda takımın en önemli direklerinden biri haline gelen Courtois çapında bir kalecinin yerini doldurmanın zorluğu göz önüne alındığında, kendilerini bekleyen görevin büyüklüğünün gayet iyi farkında.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz