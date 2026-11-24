Faslı Younes Belhanda, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal'in Fas karşısında kazandığı 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylamasının ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nu (CAF) ve başkanı Patrice Motsepe'yi eleştirdi. Belhanda, yaklaşık bir yıl süren davanın en büyük kaybedeninin kıta federasyonu olduğunu söyledi.

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Turnuvada forma giymeyen eski Fas milli futbolcusu, bugün salı günü Fransız radyosu RMC'de yayınlanan "Rothen s'enflamme" programına konuk oldu. Fas'ın şampiyonluğu kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Belhanda, spor mahkemesinin kararına ise anlayış gösterdi.

Belhanda, "Elbette Fas adına hayal kırıklığı yaşıyorum ama şampiyonluk Fas'a verilseydi bile tadı acı olurdu. Fas maçı kazanmalıydı ve Senegalli oyuncular soyunma odasına döner dönmez hakem karşılaşmayı bitirmeliydi" dedi.

Katar ekibi Al-Sailiya'nın oyuncusu, CAF'ı eleştirerek şöyle devam etti: "En büyük kaybeden CAF."

Belhanda kıta kurumunu eleştirmekle yetinmedi, doğrudan Motsepe'yi de hedef aldı ve şampiyonluğun Senegal'den alınıp Fas'a verilmesi kararının aceleyle alındığını savundu.

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Belhanda şöyle açıkladı: "Motsepe fikrini değiştirip ani bir kararla Afrika Uluslar Kupası'nı Fas'a vermek istedi. Fas pek çok maça, gençler ve kadınlar Afrika turnuvalarına ev sahipliği yapıyor ve eğer Fas'ı kaybederseniz..."

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Senegalli oyuncuların final sırasındaki davranışlarının itirazı hak ettiğini vurgulasa da Belhanda, maçı bitirme sorumluluğunun hakemde olduğunu ve konunun karşılaşma tamamlandıktan sonra ele alınmasının mantıklı olmadığının altını çizdi.

Diawara: Senegal sahada kazandı

Öte yandan eski Senegalli futbolcu Souleymane Diawara'nın açıklamaları çok daha netti. Diawara, uzun sürdüğünü ve Afrika futbolunun turnuva boyunca ortaya koyduğu imajı olumsuz etkilediğini söylediği davanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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Diawara, tartışmalı olayların yaşandığı final maçına kadar her şeyin iyi gittiğini belirterek şunları ekledi: "Hakem ve iki takım sahaya döndüğü anda itiraza yer kalmamıştı. Bir itiraz varsa daha önce yapılmalıydı, karara geri dönmek için 11 ay beklenmemeliydi."

Diawara sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada Senegal kazandı. Hiçbir acı tat yok."

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Spor mahkemesinin kararı sonrası CAF'ın tutumu

Spor Tahkim Mahkemesi, CAF Temyiz Kurulu'nun 17 Mart'ta verdiği kararı iptal eden ve Disiplin Kurulu'nun 11 Şubat tarihli kararını onaylayan nihai hükmünü açıklamıştı. Böylece final maçının sonucu ve Senegal'in şampiyonluğu yeniden tescil edildi.

Kararın ardından CAF, İsviçre'deki mahkemenin kararına saygı duyduğunu açıkladı ve kararın uygulanması için gerekli adımları atacağını vurguladı. Fas Futbol Federasyonu ise karara itiraz etmek için son bir hukuki yola başvurma seçeneğini değerlendiriyor.

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CAF'ın açıklaması, dün pazartesi günü şampiyonluğu kim kazanırsa kazansın karara saygı göstereceğini duyuran başkan Patrice Motsepe'nin tutumunu teyit etti.

Motsepe, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına saygı gösterme sözü verdi. Bu gelişme, yaklaşık 10 ay süren ve Afrika kıtasında geniş çaplı tartışmalara yol açan hukuki krize son noktayı koyuyor.

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Motsepe, Güney Afrika'da CAF ile bir şirket arasında düzenlenen ortaklık anlaşması imza töreninde, sonucu ne olursa olsun CAF'ın Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını uygulamaya bağlı olduğunu vurguladı.

Kıta federasyonunun başkanı, Afrika futbolunun yönetiminde dürüstlüğün, güvenilirliğin ve kurallara saygının korunması gerektiğinin altını çizdi.