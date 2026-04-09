Dikkat çeken bir istatistiksel çelişki... Barcelona'nın gördüğü kırmızı kart sayısı Madrid'de şüphe uyandırıyor

Son istatistik verileri, İspanya Ligi'nin önde gelen takımlarının lehine veya aleyhine sayılan kırmızı kart sayısında, yerel turnuvalardan Avrupa turnuvalarına geçildiğinde keskin bir fark olduğunu ortaya koydu.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Barcelona son 10 sezonda La Liga'da [+31]'lik bir kırmızı kart farkıyla büyük bir avantaj elde etti; 63 kırmızı kart lehine, 32 kırmızı kart aleyhine.

Bu durum, aynı dönemde 40 lehine ve 41 aleyhine olmak üzere [-1]'lik bir negatif farka sahip olan Real Madrid'in durumuyla açıkça çelişmektedir.

Ayrıca Atlético Madrid, 30 lehine, 45 aleyhine olmak üzere [-15]'lik daha büyük bir farkla mücadele ediyor.

Bu tablo, Şampiyonlar Ligi'ne geçildiğinde tamamen değişiyor; burada Barcelona'nın skoru [-7]'lik bir negatif farka dönüşüyor, lehine 5 vaka, aleyhine 12 vaka.

Buna karşılık, Real Madrid'in Avrupa'daki dengesi [+10] farkla (16 lehine, 6 aleyhine) daha ağır basıyor.

Ayrıca Atlético Madrid de [+3]'lük pozitif bir farka sahip (13 lehine, 10 aleyhine), bu da Madridli "AS" gazetesine göre, yerel ve kıtasal turnuvalar arasındaki bu köklü farkın nedenleri hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Barça'nın savunma oyuncusu Pau Kubarsi, Çarşamba günü Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid'e 2-0 yenildikleri maçta kırmızı kart görmüştü.