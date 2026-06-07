Dikkat çeken bir gelişme: Iraklı forvet, Dünya Kupası'nın hemen öncesinde ICE tarafından saatlerce gözaltına alındı

Iraklı forvet Aymen Hussein, ABD'ye vardığında Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda saatlerce sorguya çekildi, Iraklı bir federasyon yetkilisi böyle açıkladı. Irak Futbol Federasyonu, X platformunda FIFA'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Forvet oyuncusu, havaalanında yaklaşık yedi saat boyunca alıkonuldu ve sorguya çekildi. Yetkiliye göre, takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın ABD'ye girişi reddedildi.

Iraklı yetkili, Hussein'in telefonunun varışta kontrol edildiğini söyledi. "Takım fotoğrafçısı Salah, on saatten fazla alıkonuldu, benzer telefon kontrollerine tabi tutuldu ve sonunda ABD'ye girişi reddedildi."

Reuters haber ajansı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı'nın, bildirilen sorgulama hakkında yorum yapma taleplerine şimdilik yanıt vermediğini bildirdi.

Cumartesi günü Irak Futbol Federasyonu sert bir açıklama yayınladı. “FIFA’yı, sahadaki performansından başka hiçbir şeyle manşetlere çıkmamış bir oyuncuyu yedi saat boyunca gözaltında tutabilen bir ülkeye Dünya Kupası’nı vermesinden dolayı tebrik ederiz.”

"Dünyanın en büyük spor etkinliğine katılmaya hak kazanan Irak'ın en golcü oyuncusu, varışta bir şüpheli gibi muamele görebiliyorsa, İran gibi bazı takımların ve taraftarlarının nasıl bir karşılama ile karşılaşacağını merak etmemek zor," diye yazıyor federasyon X'te.

Ayrıca federasyon, şiddetle eleştirilen Katar Dünya Kupası’na da değiniyor. “Yıllardır Katar’daki organizasyonun her yönü mercek altına alındı, yorumlandı ve eleştirildi. Umarım ABD de aynı düzeyde denetime ve medya ilgisine maruz kalır. Bravo, Sayın Infantino.”