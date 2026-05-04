Dikkat çeken bir gelişme: Heracles Almelo, Dünya Kupası'na katılacak oyuncuyla şimdiden vedalaşıyor

Heracles Almelo, Ajdin Hrustic ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, kulüp adına son maçını çoktan oynadı.

Sezon boyunca ilk 11'de yer alan Hrustic, PEC Zwolle'ye karşı oynanan (1-0 mağlubiyet) maçta Heracles'in kadrosunda yer almamıştı.

Maçın ardından teknik direktör Ernest Faber,ESPN'e Hrustic'in geri dönmeyeceğini doğruladı. "Ajdin takımdan ayrıldı. Dünya Kupası'na hazırlanacak. Kulüpten ayrılan iyi bir oyuncu."

“O bizim için bir elçidir ve birbirimizle bazı şeyler üzerinde anlaştık. Gelecek sezon da burada olmayacak, bu yüzden ona özgürlük tanıyoruz ve memnuniyetle işbirliği yapıyoruz,” dedi Faber.

Hrustic, bu nedenle Avustralya ile Dünya Kupası'na odaklanacak. The Socceroos, grup aşamasında Türkiye (14 Haziran), ABD (19 Haziran) ve Paraguay (26 Haziran) ile karşılaşacak. Tecrübeli oyuncu, Heracles'in Telstar (10 Mayıs) ve FC Groningen (17 Mayıs) ile oynayacağı son maçlarda forma giyemeyecek.

Bu arada, küme düşen Heracles ile ilgili iyi haberler de var. Walid Ould-Chikh, herhangi bir beklenmedik durum olmazsa, Heracles Almelo'da kalacak.

Voetbal International'a bilgi veren kaynaklar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Eintracht Braunschweig'dan kesin olarak transfer edileceğini doğruladı.