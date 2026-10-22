Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında Camp Nou'da Barcelona ile oynanacak El Clasico maçında Fede Valverde'nin Madrid ekibinin sağ bek mevkisinde oynayıp oynamayacağına dair o çetrefilli soruyu yanıtlamayı reddetti.

Valverde, Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries ikilisinin yedek kulübesinde yer almasına rağmen Real Madrid'in son iki maçında sağ bek mevkisinde oynamıştı.

Mourinho, Madrid ekibinin 4-1 kazanmasıyla sonuçlanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Valverde'nin Barcelona karşısında sağ bek olarak oynama ihtimali sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Pazar günü ne olacağı hakkında konuşmayacağım, cumartesi günü bu mevkide tekrar oynayıp oynamayacağına dair de yanıt vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim ki Fede iyi bir performans sergiledi."

"Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Fede'nin sağ bek olarak oynaması beni üzen bir durum, çünkü bu, aslında bu mevkide oynayan iki oyuncuyu kadro dışı bırakmak anlamına geliyor."

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Başka bir konuda ise Portekizli teknik direktöre, Thibaut Courtois'nın kariyeri boyunca gördüğü en iyi kaleci olup olmadığı soruldu ve şu yanıtı verdi: "Bunu asla yapmadım. Takımımdaki oyuncular hakkında asla konuşmadım. Bu soru bana çok soruluyor: Yirmi yıl boyunca çalıştırdığın tüm oyuncular arasından en iyi on bir kaleciyi seç. Ama söyleyebileceğim şu ki, Courtois bize (Chelsea) katıldığında -yaklaşık 20 yaşındaydı- Petr Cech o dönemde Premier Lig tarihinin en iyi kalecisi olmasına rağmen ilk on birde oynamayı başardı."

Şöyle devam etti: "Kaleyi Courtois korurken lig şampiyonluğunu kazandık, hepsinin en iyisi olan Cech ise kupa müsabakalarında oynamakla yetindi. Böyle bir şey söyleseydim, Julio Cesar (eski Inter Milan kalecisi) iki dakika içinde beni arayıp şöyle derdi: 'Vay be, demek en iyisi Courtois ha? Ama sen benimle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştın!' Kesinlikle beni hemen arardı. Eski oyuncularıma karşı her zaman bu tür bir saygıyı korudum."



