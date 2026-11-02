Dik kafalı değil: Mourinho'nun açıklaması Vinicius'u baskı altına alıyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, başlangıçtaki planında köklü bir değişikliğe giderek beyazlı takımın görüntüsünü tamamen farklı bir hale getirdi.

Real Madrid üst üste 6 galibiyet elde etti ve bu alanda elit kulüpler arasında onu geride bırakan tek takım, üst üste 9 galibiyet kazanan Paris Saint-Germain oldu.

Marca gazetesi, bir haberinde, Mourinho'nun hâlâ temkinli davrandığını ve iyimserliğin sınırlarını yükseltmediğini belirterek onun şu sözlerini aktardı: "Kazandığınızda, her şey gerçekte olduğundan daha iyi görünür."

Mourinho kadrosunda değişiklikler yaptı. Basın toplantılarında, Roma'ya karşı Olimpiyat Stadı'nda üçüncü golü atmasından bu yana başlattığı yaklaşım değişikliğini açıklama çabasıyla "İnatçı bir teknik direktör değilim" dedi.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Mourinho önemli kararlar aldı; bunların en dikkat çekeni, takım kadrosunda bu mevkide uzmanlaşmış isimler olan Dumfries ve Trent Alexander-Arnold'a rağmen Fede Valverde'yi sağ bek mevkiinde oynatması oldu.

Portekizli teknik direktör, "Bu hoşuma gitmiyor, hatta beni üzüyor, ama takımın çıkarını her şeyin önünde tutuyorum" dedi.

Bu karar tamamen taktiksel bir boyut taşıyor, ancak aynı zamanda teknik direktörün soyunma odasındaki ağırlığı ve oyuncular üzerindeki otoritesinin boyutuyla ilgili bir başka yönü de içeriyor.

Geçen sezon, Xabi Alonso'nun Carvajal ve Arnold'ın yokluğunu telafi etmek için ona başvurmasının ardından "Bek mevkiinde oynamak için doğmadım" diyen Valverde'nin bir isyanı olarak görülen tavır, şimdi Uruguaylı oyuncunun teknik direktörünün isteklerini yerine getirmeye hazır olduğunun bir ifadesine dönüştü; nitekim kendisi "Teknik direktörün benden istediği her mevkide oynamaya hazırım" diyor.

Real'in şu anda yaşadığı büyük ilerlemenin ardındaki başlıca sebeplerden biri, Mourinho'nun Valverde ile Tchouameni'nin oluşturduğu sağlam orta saha ikilisinden vazgeçmesi oldu.

Mourinho, yetenekli oyuncular Arda Güler ve Bernardo Silva'nın forvetleri toplarla beslemesine ve onlara fırsatlar üretmesine olanak tanıyan formülü bulmayı başardı.

Diomande, Vinicius'un önüne geçiyor

Bu toplu ilerleme bir başka önemli unsur daha taşıyor, ancak aynı zamanda açık bir soru işareti de doğuruyor. Diomande'nin kadroya girmesi, Real Madrid'e daha takım odaklı bir görüntü kazandırıyor. Ayrıca fark yaratma kapasitesi Vinicius Junior'dan aşağı kalmıyor, hatta gol katkısında onun önüne geçiyor; nitekim Fildişili oyuncu 4 gol kaydederken, Brezilyalı yıldız yalnızca 1 gol attı.

Üstelik Yan Diomande'nin önünde olmasıyla, gerçek Marc Cucurella ortaya çıktı.

Atina'da Vinicius yeniden sahaya dönecek. Ancak onun her sahaya çıkışı, artık son derece yüksek beklenti ve taleplerle birlikte anılır oldu. Yerini geri kazanması, ilk 11'de oynayabileceğini kanıtlaması ve bireysel parlaklığının, motoru çalışmaya başlayan ve galibiyet elde etmeyi hiç bırakmayan bir takımın performansından eksiltmediğini göstermesi gerekiyor.

Bu, Real Madrid'de 7 numaralı formanın sahibi oyuncu için yeni bir durum. Teknik direktörü ona destek mesajları gönderiyor, ancak şu an için açık gerçek, sol kanatta ilk sözün sahibinin artık Diomande olduğu.

Vinicius Junior'ın artık, güç kartlarının eskiden olduğu gibi elinde olmadığı bu gerçeği değiştirmek için bu duruma tepki vermesi gerekiyor.

Bu adımların yanı sıra Mourinho, hesaplarında yerlerini kaybetmiş gibi görünen Eduardo Camavinga ve Endrick'i de yeniden görev ve aktiflik dairesine döndürdü. Tahminler, AEK Atina maçında geniş çaplı değişiklikler yapılabileceğine işaret ediyor.

Mourinho, "Teknik direktör ile oyuncular arasında karşılıklı bir anlayış var. Başlangıçta anlaşamadığımız konularda artık birbirimizi anlar hale geldik" dedi.

Cadena SER radyosunun aktardığına göre, Real Madrid oyuncuları Camp Nou'daki soyunma odasında teknik direktörlerini omuzlarına aldı. Sonuçlar kendi adına konuşuyor.