Dijital şifre ve açık kilit… Pedri, gizemli sözünü yerine getiriyor

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Pedri, duygularını ifade etmek için fazla söze gerek duymadı; bunun yerine, bir yıldan fazla bir süre önce Portekiz'e karşı kaybedilen Avrupa Uluslar Ligi finali sonrasında "La Roja" taraftarlarına yönelttiği eski bir mesajı yeniden paylaştı.

O dönemde Barcelona'nın yıldızı, maçtan bazı fotoğraflar paylaşmıştı; bunların arasında İspanya oyuncularının saha içinde daire şeklinde toplandıkları bir kare de vardı. Mesajda ilk bakışta birçok takipçiye şifreli ve gizemli gelen tek bir rakam yazmıştı: 190726.



Bu rakam, Dünya Kupası finalinin oynanacağı tarih olan 19 Temmuz 2026'yı işaret ediyordu ve o gün geri dönüp dünya şampiyonluğu için mücadele edeceklerine dair bir söz niteliğindeydi.

Bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, İspanya milli takımı yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek gerçekten de finale yükselmeyi başardı.

Maçtan birkaç saat sonra Pedri, Instagram hesabına geri döndü ve Fransa galibiyetine ait bir dizi fotoğraf paylaştı; bunların arasında soyunma odasındaki kutlamalardan kareler ve finale yükselişi kutlarken çekilmiş bir fotoğrafı da vardı, ancak bu sefer şu yazıyı ekledi: 190726 🔓



Pedri, açık kilit simgesini ekledi; bu, Uluslar Ligi finalindeki yenilgiden bu yana İspanyol oyuncuların rüyasında “kapalı” kalan tarihin, finale çıkmayı garantiledikten sonra artık “açık” hale geldiğini ima ediyor gibi görünüyordu.

Pedri ve takım arkadaşlarının, bir yıldan fazla bir süre önce verdiği sözü yerine getirmek için geriye sadece 90 dakika kaldı. O zamanlar, herhangi bir açıklama yapmadan sadece final tarihini yazmıştı; bugün ise bu tarih, İspanya Milli Takımı’nın sahada yaşadığı bir gerçek haline geldi.

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