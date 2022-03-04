Digitürk'ten Süper Lig yayın ihalesi hakkında açıklama: "Teklifimiz diğerlerinin iki katı"

Süper Lig'de gelecek sezon maçların hangi platformdan yayınlanacağı konusundaki belirsizlik halen sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kapalı zarf usulü yapılan ihalenin ardından bir toplantı gerçekleştirmiş ve verilen tekliflerle ilgili kararını duyurmuştu.

Yayın İhale Komisyonu belirlenen paketler için gelen tekliflerin kabul etmediğini ve en yüksek teklifi yapan Digitürk'e (beIN Sports) bir hafta ek süre verildiğini açıkladı.

Digitürk'e verilen süre 7 Mart'ta dolacak. Bu süre zarfında yayın sözleşmesi imzalanamadığı takdirde en yüksek ikinci teklifi yapan Saran Medya'ya bir hafta süre verileceği belirtildi.

Digitürk ise bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ihale sürecinin yönetilme biçimini eleştirerek, ticari çıkarlarına ve üyelerinin menfaatine uygun hareket edeceğini duyurdu.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/mkEBkt6ZJe — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 4, 2022

Digitürk hangi pakete ne kadar teklif yaptı?

Paket 1-A: Sekizi hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 210 maç

Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi

Paket 1-B: Dördü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 60 maç

500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi.

Paket 1-C: Dördü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere 36 hafta içi Süper Lig maçı

140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi.

Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi.

Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi.

Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi.

Daha fazla okuma