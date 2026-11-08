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FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Diğer ülkelerde buna izin verilmiyor!” Unai Emery, Manchester United'ın Aston Villa'yı öfkelendiren tartışmalı beraberlik golünün ardından Premier League hakemlerini eleştirdi

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Emery hakemlik standartlarına öfkeli

Aston Villa Teknik Direktörü, kenarda takımının maçın son anlarında 4-2'lik üstünlüğünü kaybetmesini izlerken yıkılmış görünüyordu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından maçın ellerinden kayıp gittiğine o kadar emindi ki son düdük çalmadan tünele yöneldi. Öfkesi, Manchester United'ın karşılaşmanın 96. dakikasında Patrick Dorgu ile beraberliği yakaladığı hareketli son kornerde kalecisi Zion Suzuki'nin yeterince korunmadığını düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Maçın ardından sert olarak nitelendirilen bir röportajda konuşan Emery, İngiltere'nin en üst liginde izin verilen fiziksel müdahalelere ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Emery, gazetecilere şunları söyledi: “96. dakikada gol attılar, hakem altı dakika eklemişti. Maçın bittiğini düşünüyordum. Öfkeli miyim? Elbette. Son dakikada iki topla kaybetmeyi nasıl kabul edebiliriz? Zor. O korner, Suzuki için Premier League'e uyum meselesi; itiş kakış var. Son bölümde yediğimiz iki golü kabullenmek zor. Bu son golü yeme şeklimiz, Suzuki için bir uyum meselesi. Onu itiyor ve rahatsız ediyorlar. Diğer ülkelerde buna izin vermiyorlar. Burada ise veriyorlar.”

Stretford End'de tartışmalı an

Tartışmaya yol açan pozisyonda, United kalecisi Senne Lammens korner için ileri çıktı ve ortayı yakalamaya çalışan Suzuki'yi engellemiş gibi göründü. Temasın ardından top tehlikeli bir bölgeye düştü; Dorgu da topu sert bir vuruşla ağlara göndererek beraberliği sağladı. Olası bir faul için VAR incelemesi yapılmasına rağmen Chris Kavanagh beraberlik golünü geçerli saydı. Bu karar Villa oyuncularının yoğun itirazlarına yol açtı. Gerilimin doruğa çıktığı anlarda Suzuki de hakem ekibine sert itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Emery, kalecisinin İngiliz futbolunun kendine özgü talepleriyle başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini, ancak hakemlerin de kale sahasında adil oyunu sağlamak için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Analiz etmeye, deneyim kazanmaya ve gol yediğimiz türden durumları önlemeye çalışmaya devam etmeliyiz. Öfkeli miyim? Oyunculara değil, duruma öfkeliyim. Son dakikada öndeydik ve iki puan daha alma fırsatını kaçırdık. Son kornerde, kalecinin nasıl korunması gerektiğine odaklansaydık normalde o pozisyonda savunma yapardık. Zion, böyle durumlarda Premier League'e uyum sağladıkça gelişecek. Zion'un performansı harika ama hâlâ yapılacak işler var.”

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Aston Villa'nın kaçırdığı fırsatlar

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

İkinci yarıdaki üstün oyunuyla maçı kazanmış gibi görünen Villa için bu sonuç kabullenmesi güç bir darbe oldu. Alisson Edward ve Nicolas Jackson'ın sağladığı erken avantajın ardından, John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın golüyle kontrolü yeniden ele geçirdiler. Ancak maçı galibiyetle bitirememeleri ve Joshua Zirkzee'nin 92. dakikada skoru 4-3'e getiren golünün ardından Villa, 10 maç sonunda puan tablosunda 10. sırada kaldı.

Bu dramatik çöküş, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Villa'nın kritik puanlar kaybettiği anlamına gelirken Emery'yi de kaçan fırsatı düşünmeye itti. Teknik direktörün yedek kulübesinden erken ayrılması, konuk takımın yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu gösterdi. Villa, sezonunu yeniden yoluna koymaya çalışmak için millî maç arasının bitmesini bekleyecek. Takımın 21 Kasım'da Sunderland'ı evinde ağırlaması planlanıyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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