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Emery hakemlik standartlarına öfkeli

Aston Villa Teknik Direktörü, kenarda takımının maçın son anlarında 4-2'lik üstünlüğünü kaybetmesini izlerken yıkılmış görünüyordu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından maçın ellerinden kayıp gittiğine o kadar emindi ki son düdük çalmadan tünele yöneldi. Öfkesi, Manchester United'ın karşılaşmanın 96. dakikasında Patrick Dorgu ile beraberliği yakaladığı hareketli son kornerde kalecisi Zion Suzuki'nin yeterince korunmadığını düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Maçın ardından sert olarak nitelendirilen bir röportajda konuşan Emery, İngiltere'nin en üst liginde izin verilen fiziksel müdahalelere ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Emery, gazetecilere şunları söyledi: “96. dakikada gol attılar, hakem altı dakika eklemişti. Maçın bittiğini düşünüyordum. Öfkeli miyim? Elbette. Son dakikada iki topla kaybetmeyi nasıl kabul edebiliriz? Zor. O korner, Suzuki için Premier League'e uyum meselesi; itiş kakış var. Son bölümde yediğimiz iki golü kabullenmek zor. Bu son golü yeme şeklimiz, Suzuki için bir uyum meselesi. Onu itiyor ve rahatsız ediyorlar. Diğer ülkelerde buna izin vermiyorlar. Burada ise veriyorlar.”

Stretford End'de tartışmalı an

Tartışmaya yol açan pozisyonda, United kalecisi Senne Lammens korner için ileri çıktı ve ortayı yakalamaya çalışan Suzuki'yi engellemiş gibi göründü. Temasın ardından top tehlikeli bir bölgeye düştü; Dorgu da topu sert bir vuruşla ağlara göndererek beraberliği sağladı. Olası bir faul için VAR incelemesi yapılmasına rağmen Chris Kavanagh beraberlik golünü geçerli saydı. Bu karar Villa oyuncularının yoğun itirazlarına yol açtı. Gerilimin doruğa çıktığı anlarda Suzuki de hakem ekibine sert itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Emery, kalecisinin İngiliz futbolunun kendine özgü talepleriyle başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini, ancak hakemlerin de kale sahasında adil oyunu sağlamak için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Analiz etmeye, deneyim kazanmaya ve gol yediğimiz türden durumları önlemeye çalışmaya devam etmeliyiz. Öfkeli miyim? Oyunculara değil, duruma öfkeliyim. Son dakikada öndeydik ve iki puan daha alma fırsatını kaçırdık. Son kornerde, kalecinin nasıl korunması gerektiğine odaklansaydık normalde o pozisyonda savunma yapardık. Zion, böyle durumlarda Premier League'e uyum sağladıkça gelişecek. Zion'un performansı harika ama hâlâ yapılacak işler var.”

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Aston Villa'nın kaçırdığı fırsatlar

Getty Images

İkinci yarıdaki üstün oyunuyla maçı kazanmış gibi görünen Villa için bu sonuç kabullenmesi güç bir darbe oldu. Alisson Edward ve Nicolas Jackson'ın sağladığı erken avantajın ardından, John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın golüyle kontrolü yeniden ele geçirdiler. Ancak maçı galibiyetle bitirememeleri ve Joshua Zirkzee'nin 92. dakikada skoru 4-3'e getiren golünün ardından Villa, 10 maç sonunda puan tablosunda 10. sırada kaldı.

Bu dramatik çöküş, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Villa'nın kritik puanlar kaybettiği anlamına gelirken Emery'yi de kaçan fırsatı düşünmeye itti. Teknik direktörün yedek kulübesinden erken ayrılması, konuk takımın yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu gösterdi. Villa, sezonunu yeniden yoluna koymaya çalışmak için millî maç arasının bitmesini bekleyecek. Takımın 21 Kasım'da Sunderland'ı evinde ağırlaması planlanıyor.