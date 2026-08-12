Mohamed Salah üç Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıktı. Bunlardan birini, 2019’da kazandı; kupayı havaya kaldırdı ve Liverpool’un Tottenham’ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü de attı. Reds’in, 30 yıllık hasretin ardından 2020’de yeniden İngiltere şampiyonu olmasında belirleyici faktörlerden biriydi. Anfield Road’un sarsıcı atmosferini, Liverpool taraftarlarının coşkulu sevgisini defalarca yaşadı. Mısır Milli Takımı formasıyla 120’nin üzerinde maça çıktı, iki Dünya Kupası finallerinde yer aldı. Ve futbol hayatında bugüne kadar gördüğü onca şeye rağmen, Trabzonspor’a transferi etrafında yaşananlar Salah’ı gerçekten de epey etkilenmiş halde bırakmış gibi görünüyordu.

“Bu gerçekten tarif edilemez. Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu anlatacak söz bulamıyorum. Sanırım daha önce bir havalimanında böyle bir şey görmedim” diyen gözle görülür biçimde duygulanan Salah, geçen hafta Trabzon’a vardıktan sonra konuştu. Yeni süperstar için büyük taraftar grupları çılgın bir karşılama hazırladı, onu büyük bir coşkuyla kutladı. Ertesi gün statta yapılan resmi tanıtımda da atmosfer benzer ölçüde coşkuluydu; binlerce taraftar ona tezahürat yaptı ve Salah’ın imzasını adeta bir şampiyonluk gibi kutladı.

İlkbaharda, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Liverpool’dan ayrılmaya ve ailesiyle birlikte dokuz yıl boyunca kendisini çok iyi hissettiği yere veda etmeye kesin olarak karar vermişti. Salah’ın yeni yuvasını düşünürken not ettiği maddelerden birinin üzerini daha Türkiye’deki ilk günlerinde çizebildi. Mutlaka tutkulu bir çevreye sahip, Anfield Road’da olduğu gibi çok sevgi alıp verebileceği bir kulübe gitmek istiyordu. Trabzon’da ise belki de bunun daha farklı bir boyutunu yaşıyor.

Mohamed Salah: Beşiktaş yerine Trabzonspor

2022 ile 2024 arasında Trabzonspor formasıyla 70 maça çıkan ve bugün yeniden Mısır’da Al-Ahly’de oynayan milli takımdan arkadaşı Trezeguet, taraftarların bağlılığını öve öve bitirememiş ve Salah’a Türkiye’nin kuzeydoğusundaki büyükşehir Trabzon’a transfer olmasını önermişti. Elbette, muhtemelen Beşiktaş’a gitse de benzer şekilde büyük bir coşkuyla karşılanacaktı.

Temmuz ortasında hâlâ Salah’ın İstanbul kulübüne transferinin yakın olduğu söyleniyordu, ancak görüşmelerin son aşamasında anlaşmazlıklar çıktı. En azından Beşiktaş yöneticilerinin, Salah’ın menajerine yönelik sert suçlamalar yönelttikleri versiyon böyleydi. Buna göre menajer son anda komisyon taleplerini ciddi biçimde artırdı ve Beşiktaş da bunun ardından bu anlaşmayı finansal olarak karşılayamayacağını düşündü.

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Para konusunu bir kenara bırakırsak, sportif olarak her şeyi başarmış ve artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmayan Salah gibi bir oyuncu için Trabzonspor, Beşiktaş’tan daha büyük bir çekim gücü oluşturabilir. Çünkü orada İstanbul’un büyük üçlüsünden birinde, Fenerbahçe ile seri şampiyon Galatasaray’ın gölgesinde olacaktı.

Trabzon’da ise artık İstanbul elitinin en büyük rakibinin bir parçası; kulüp, bugüne kadarki son şampiyonluğunu yaşadığı 2022’nin tekrarını hayal ediyor. Transferin tamamlanması yolunda üzerinde Trabzon’un plaka kodu olan 61 numaralı formayla görüntü vermesinin yeni kulübünün taraftarları için ne ifade ettiğini Salah çok iyi biliyor. O, Karadeniz’deki insanlara Galatasaray ve diğerlerini yeniden ciddi biçimde zorlayabilecekleri umudunu veriyor.

“Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edemezsiniz” diyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni mega yıldızının imzasında finansal boyutun ana motivasyon gibi görünmesini Türk medyasında istemedi. Ancak elbette Trabzonspor, maddi anlamda kendini fazlasıyla zorlamadan Salah’ı kadrosuna katamazdı. Eski Liverpoollu oyuncunun, Süper Lig kulübüyle yaptığı iki yıllık sözleşmede sezon başına net 17 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Buna ek olarak, kendi adına yapılan merchandising gelirlerinden, dolayısıyla transferin açıklanmasının hemen ardından patlama yapan forma satışları da dahil olmak üzere belirli bir yüzde alacak.

Mohamed Salah: MLS mi? Suudi Arabistan mı? Tercihi Avrupa’da kalmak oldu

Ama elbette başka yerlerde, örneğin Suudi Arabistan’da ya da Sporting Kansas City’nin de ilgi gösterdiği öne sürülen MLS’te, Salah çok daha fazla para kazanabilirdi. Doğan, “Bize gösterdiği diğer sözleşme tekliflerinden biri bizimkinin dört katıydı” dedi. “Motivasyonları finansal değildi. Buradaki bu coşkuyu ve tutkulu sevgiyi yaşamak istiyordu.”

Mısırlı yıldızın mutlaka Avrupa futbolunda kalmak istediği anlaşılıyor. Yolunun bu kez Avrupa’nın ilk 5 liginden birine düşmemesi yer yer şaşkınlık yarattı. Salah 34 yaşında ve artık kariyerinin ileri döneminde olsa da, henüz bir yıldan biraz fazla süre önce olağanüstü bir sezon geçirerek Liverpool’un dünyanın en iyi liginde rahat şekilde şampiyon olmasının başlıca mimarlarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bunun ardından, eski Reds teknik direktörü Arne Slot ile yaşadığı geçici anlaşmazlığın da dahil olduğu oldukça inişli çıkışlı bir sezon geldi. Yine de örneğin Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Football Ramble podcast’inde şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye bana bir seviye düşük geliyor.” Carragher, Salah’ın geleceğini Avrupa’da çok daha itibarlı kulüplerde görüyordu: “Onun AC Milan’da ya da Juventus’ta veya benzer bir kulüpte olacağına emindim” dedi.

Gerçekten de İtalya ihtimali konuşulmuştu; hatta bir ara 2017’de Liverpool’a transfer olduğu Roma’ya romantik bir dönüş olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak iddialara göre Salah bir kez daha tamamen yeni bir deneyim yaşamak istiyordu ve daha önce forma giydiği bir lige dönmek istemedi (Roma’dan önce Serie A’da Fiorentina formasıyla da sahaya çıkmıştı). Böylece Türkiye giderek en ciddi seçenek haline geldi; Müslüman kimliği güçlü bir ülke olması da inançlı bir Müslüman olan Salah için kişisel açıdan mantıklı bir tercih oluşturdu.

Trabzonspor’da Mohamed Salah: Şampiyonlar Ligi yok ama daha fazlası için potansiyel var

Sportif açıdan bakıldığında, kesin olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Galatasaray’a ya da belki de Devler Ligi’ne katılacak Fenerbahçe’ye transfer olmak ilk bakışta daha mantıklı görünebilirdi. Ancak ülkenin en büyük iki kulübü, Salah için yürütülen yarışa hiçbir zaman gerçekten ciddi şekilde girmedi. Beşiktaş ise bunu yaptı ama Sky’ın haberine göre, görüşmelere dair detayların kamuoyuna sızması Salah’ı rahatsız etti. Buna karşılık Trabzon’da başkan ve yönetimin süreci yürütme biçimindeki gizlilik onu etkiledi.

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Peki sportif olarak? Trabzonspor, Salah’a Şampiyonlar Ligi sunamıyor. Geçen sezonu üçüncü sırada bitirdiği için, eğer katılım hakkı alınırsa Avrupa Ligi ulaşılabilecek en üst seviye olacak. Ancak geçen sezon şampiyon Galatasaray ile arasındaki fark sekiz puanla çok da büyük değildi. Ayrıca teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trabzon, son yaklaşık bir buçuk yılda istikrarlı biçimde olumlu bir gelişim gösterdi.

Eski Türk milli santrfor, oyunculuk kariyerinin büyük bölümünü zaten Trabzonspor’da geçirdiği için kulübü çok iyi tanıyor. Tekke, Mart 2025’te göreve geldiğinde takım 11. sıradaydı ve hatta düşme hattı mücadelesine sürüklenme tehlikesi vardı. Ancak kısa sürede takımı toparladı, ardından 2025/26 sezonunda üçüncülüğe ve Türkiye Kupası zaferine taşıdı.

Yani Salah; kaleci Andre Onana, orta sahanın düzenleyicisi Ozan Tufan, golcü Paul Onuachu ve yaratıcı oyuncu Ernest Muci gibi isimlerin bulunduğu oturmuş bir yapıya geliyor. Bu arada son adı geçen Muci, dünyaca ünlü yeni transfere 10 numaralı formasını da tereddütsüz bıraktı. Başkan Doğan, “Bu gerçek bir mesajdı, bu jest bizi duygulandırdı” diyerek Muci’nin özverisini övdü.

Transfer gelirleri Trabzonspor’un Salah hamlesini mümkün kıldı

Peki Trabzonspor bu Salah hamlesini nasıl karşılayabiliyor? Söz konusu soru sorulduğunda başkan biraz hassaslaşıyor. Doğan, “İstanbul kulüpleri büyük transferler yaptığında bundan hiç bahsedilmiyor. Ama biz yaptığımızda tartışmalar çıkıyor” diyerek, Trabzon’un son yıllarda oyuncu satışlarıyla finansal bir tampon oluşturduğunu hatırlattı.

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Trabzonspor, 2025’te kaleci Uğurcan Çakır için Galatasaray’dan 27,5 milyon euro bonservis aldı. Bu yaz da iki önemli satışla büyük bir artı yazdı: Bir yıl önce Bastia’dan neredeyse bedelsiz gelen Christ Inao Oulai, 30 milyon euroya kadar çıkan bir bedelle Fiorentina’ya transfer oldu. Trabzonspor’un 2025’te Cercle Brugge’den 5 milyon euroya aldığı Felipe Augusto ise şimdi Zenit St. Petersburg’a 15 milyon euroluk transferiyle kulübe önemli gelir sağladı.

Buna bağlı sportif kaybın Salah’la telafi edilip edilemeyeceğini ise zaman gösterecek. Ancak Salah yüksek beklentilere fazlasıyla alışkın ve en geç Dünya Kupası’nda da gösterdiği gibi, hâlâ bir takımı sırtlayabilecek kaliteye sahip. Bu arada Salah ile Trabzonspor’un ortak yolculuğu ironik biçimde İstanbul’da başlayabilir: Geçen sezonun üçüncüsü, yeni Süper Lig sezonunun açılışında cumartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.