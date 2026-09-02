Ethan Nwaneri’nin bu kadar kısa süre içinde bir kez daha Niko Kovac’ın koltuğunun ne kadar sağlam olduğunu araştırıp araştırmadığı bilinmiyor. Bu ihtimal dışlanamaz, sonuçta FC Arsenal’den gelen yeni kiralık oyuncu son dönemde teknik direktör değişiklikleri konusunda çok kötü tecrübeler yaşadı. 19 yaşındaki hücum oyuncusunun FC Arsenal’den satın alma opsiyonu olmadan bir sezonluğuna transfer olduğu Borussia Dortmund’da ise emin olabilir: Kovac, BVB’de kalacak ve muhtemelen daha bu yıl sözleşmesini erkenden uzatacak.

Borussia böylece son anda yeni transfer Giannias Konstantelias’ın ağır diz sakatlığına yanıt verdi. Üstelik bunu uygun şekilde yaptı: Nwaneri, İngiltere’nin en umut vaat eden yetenekleri arasında yer alıyor ve büyük bir potansiyele sahip. BVB, bir yıllık kiralama sayesinde aylarca sahalardan uzak kalacak Yunan oyuncunun dönüşünün önünü de kapatmamış oldu.

Nwaneri, geçen sezonun son yarısını Olympique Marsilya’da geçirmişti. İngiltere’nin U16’dan U21’e kadar tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen ve 58 milli maçta 27 gol atan oyuncu, o tarihe kadar Gunners formasıyla yalnızca 12 resmi maça çıkmış, bunların üçte birinde ilk 11’de yer almıştı.

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FC Arsenal, Ethan Nwaneri’yi neden Olympique Marsilya’ya kiraladı?

Bunun bir nedeni de Arsenal’in genç oyuncuyu 2025 yazından itibaren daha merkezi bir rolde, adeta bir 10 numara gibi kullanmasıydı. Ancak burada Martin Ödegaard ve yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen Eberechi Eze ile yaşanan rekabet fazla büyüktü.

Arsenal, Nwaneri’yi OM’ye gönderme kararı aldı çünkü orada Roberto De Zerbi gibi “genç yetenekleri inanılmaz geliştiren ve gerçekten cesur bir teknik adam” çalışıyordu. Bunu teknik direktör Mikel Arteta söylemişti. “Bence bu, Ethan için arzuladığımız oyun tarzı ve özelliklerle örtüşüyor. Onu oraya atmanız gerekiyor, aslanların inine, inanılmaz bir futbol kültürünün, atmosferin ve harika bir kulübün içine. Onu geliştirecek olan da bu. Onun için harika bir deneyim olacak.”

İspanyol teknik adam yanıldı, bu kiralık dönem Nwaneri için bir fiyaskoya dönüştü. Geleneksel olarak zaten sınırsız coşku ile vahşi kaos arasında gidip gelen Marsilya’da yine ikincisi yaşandı. Uzun süren anlaşmazlıkların ardından De Zerbi şubatta görevi bıraktı; bu, Nwaneri’nin gelişinden 20 gün sonraydı.

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Ethan Nwaneri’ye eleştiri: “Diğer oyuncular çok daha fazlasını verdi”

O zamana kadar İtalyan teknik adam yönetiminde dört maça çıkmıştı ve Nwaneri bunların hepsine ilk 11’de başlamıştı. Dahası da var: İlk maçında, lider Lens karşısında alınan 3-1’lik galibiyette 2-0’ı bulması için sadece 13 dakikaya ihtiyaç duydu. De Zerbi, görevden ayrılmasından kısa süre önce, “Ethan üst düzey bir oyuncu olacak, bundan eminim” demişti.

Bundan sonra işler Nwaneri için kötüye gitti. De Zerbi yönetiminde aldığı 215 dakikanın ardından, yeni teknik direktör Habib Beye döneminde kalan süreçte sadece 197 dakika süre alabildi; üstelik bu süre yedi maça yayıldı. 48 yaşındaki teknik adam, bir ara Nwaneri’nin yetersiz çabasını kamuoyu önünde eleştirdi ve şöyle dedi: “O iyi bir oyuncu ama günlük bağlılık konusunda bize çok daha fazlasını vermeli. Diğer oyuncular çok daha fazlasını verdi. Önce Ligue 1’in yoğunluğuna alışmalı ve çok ama çok üst düzey bir kulübe geldiğinin farkında olmalı.”

Uzun sakat listesine rağmen Beye, kiralık oyuncuyu bir kez bile ilk 11’de sahaya sürmedi. Bu da bir bakıma kulübüne zarar verdi, çünkü L'Equipe’e göre Nwaneri’nin sözleşmesinde, ne kadar çok oynarsa Marsilya’nın Arsenal’e o kadar daha az kiralama ücreti ödeyeceğine dair bir madde bulunuyordu. Spor gazetesi ayrıca onun yedek kaldığı döneme bakarak Nwaneri’de “süregelen bir kayıtsızlık izlenimi” olduğunu yazdı.

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Ethan Nwaneri, Premier League tarihinin forma giyen en genç oyuncusu

Ancak Güney Fransa’daki hayal kırıklığı yaratan dönem, Arteta’nın gözünde Nwaneri’yi yine de ileri taşıdı. Teknik adam, oyuncunun dönüşünün ardından birçok kez Nwaneri hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Temmuzda şunları söyledi: “Bir genç oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl gelişebileceğini ve yurt dışında zorlayıcı, meydan okuyucu bir deneyimden neler çıkarılabileceğini kesinlikle gözler önüne seriyor. Bunu mükemmel şekilde başardı. Tamamen başka bir insan gibi görünüyor.”

Sonunda Arteta, hazırlık dönemindeki beş maçın tamamında Nwaneri’ye süre verdi. Genç oyuncu bu maçlarda iki gol attı; bunlardan biri de BVB’ye karşı 2-3 kaybedilen maçta geldi. Gunners’ın uzun yıllardır görev yapan teknik adamının ona ne kadar değer verdiğini ise daha en başta göstermişti. Eylül 2022’de, Londra doğumlu Nijeryalı ebeveynlerin oğlunu ilk kez Premier League’de oynattı. Bu nedenle Nwaneri, 15 yaş 181 günlükken İngiltere’nin en üst liginde forma giyen en genç oyuncu olma unvanını bugün hâlâ elinde tutuyor. Arsenal’de böylece Cesc Fabregas’ı geride bırakmıştı.

Sekiz yaşındayken Arsenal’e katılan ve 14 yaşında U18 takımında oynayan Nwaneri, profesyonellerdeki en iyi dönemini 2024/25 sezonunda yaşadı. Özellikle üç aydan uzun süre sakat olan Bukayo Saka’nın yerine gösterdiği performansla dikkat çekti ve 37 resmi maçta dokuz gol ile iki asist üretti. Saka demişken: Nwaneri, Şubat 2025’te Leicester karşısında 2-0 kazanılan maçta, kayıtların tutulmaya başlandığı 2003/04’ten bu yana bir Premier League maçında beş veya daha fazla dripling yapıp bir gole asist yapan en genç oyuncu oldu ve bu rekoru Saka’nın elinden aldı.

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BVB’nin kiralık oyuncusu Ethan Nwaneri: Güçlü ve zayıf yönleri bunlar

Bunun ardından Nwaneri için işler daha da yukarı gitmedi. Arteta daha yakın zamanda bile Nwaneri’nin yakın geleceğinin gerçekten Arsenal’de olup olmadığından emin değildi. “Kulüpte kalmasını istiyorum. Ama oyuncu için orta ve uzun vadede en doğrusu ne? Ethan’ın futbol oynaması gerekiyor. Burada kalacaksa, ancak ona bu süreyi garanti edebiliyorsak kalmalı. Aksi takdirde bu kimse için iyi olmaz” dedi.

Teknik direktör değişimi yaşanmayan ve Konstantelias’ın sakat olduğu Dortmund’da Nwaneri’yi bolca dakika fırsatı bekliyor. Nwaneri, tedarikçi Konstantinos Karetsas’tan çok Konstantelias’a benziyor. Driplingi ve isabetli şutu, en büyük güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Oyuncu tipi olarak Nwaneri bir hibrit: 10 numara pozisyonu, sağ iç koridor ve ters ayaklı kanat rolü arasında gezinen sol ayaklı bir hücum çok yönlüsü. Alan hissi çok iyi ve baskı altında da oldukça prese dayanıklı görünüyor. Yakın top kontrolü, hızlı yön değişiklikleri ve akıllıca yaptığı vücut çalımları sayesinde dar oyun durumlarını çözebiliyor. Bunu yaparken klasik anlamda çizgiye yapışmıyor, aksine hareketliliğini kullanarak iç koridordan merkeze kat ediyor.

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Konstantelias şokunun ardından: Ethan Nwaneri, BVB’ye ne katabilir?

Taktik açıdan Nwaneri’yi öne çıkaran şey, bir sonraki boş alanın nerede oluşacağını ve o alanı nasıl dinamik şekilde kullanacağını sezebilmesi. Esnek konumlanması, onu hücumda yakalanması zor bir oyuncu haline getiriyor. En çok sağ taraftan içeri kat ederek atak başlatmayı ya da bizzat gol tehdidi yaratmayı tercih ediyor. Hazırlık ile yarım alandan kendi bitiriciliği arasındaki dengesi de iyi.

Nwaneri’nin hâlâ geliştirmesi gereken noktalardan biri, biraz daha zayıf olan ayağını kullanışı. Driplingde ve pas oyununda sağ ayağını biraz ihmal etme ve onu yeterince sık kullanmama eğiliminde. Ayrıca Arsenal’de de maç içinde oyunun içine o kadar güçlü şekilde dahil olmadığı daha uzun bölümler yaşamıştı.

Kovac’ın “önce savunma” prensibine dayanan futbolu, Arteta yönetimindeki Arsenal’in yaklaşımıyla benzerlikler taşıyor. Bu nedenle Dortmund’a atacağı adım, Nwaneri için sadece daha fazla süre değil, sahada ve savunmada daha fazla sorumluluk anlamına da geliyor. Ayrıca Bundesliga’daki alanlar ve kontra atak fırsatları da Marsilya’dakinden daha fazla iz bırakabilmesi için ona uygun olmalı.

Teoride Nwaneri, Konstantelias şokunun ardından Borussia’da eksik olan şeyleri sunabilecek tüm özelliklere sahip: dinamizm, öngörülemezlik, derinlik, risk alma cesareti. Ancak bunun için ritmini hızlı şekilde bulması gerekiyor. Marsilya’da bedel ödedi, Dortmund ise artık Nwaneri için olgunluk sınavı olmalı. Bunun için şartlar mevcut: Ona güvenen bir teknik direktör ve güçlü yönlerini talep eden bir sistem.

Ethan Nwaneri: Profesyonel kariyerine genel bakış