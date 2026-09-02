Ethan Nwaneri, Niko Kovac’ın koltuğunun ne kadar sağlam olduğunu bu kadar kısa süre içinde yeniden öğrenmiş midir? İhtimal dışı değil; sonuçta FC Arsenal’den gelen yeni kiralık oyuncu, teknik direktör değişiklikleriyle ilgili son dönemde çok kötü tecrübeler yaşadı. 19 yaşındaki hücum oyuncusunun FC Arsenal’den satın alma opsiyonu olmadan bir sezonluğuna katıldığı Borussia Dortmund’da ise şundan emin olabilir: Kovac BVB’de kalacak ve muhtemelen daha bu yıl sözleşmesini erkenden uzatacak.

Borussia, böylece yeni transfer Giannias Konstantelias’ın ağır diz sakatlığına son anda yanıt verdi. Hem de uygun şekilde: Nwaneri, İngiltere’nin en umut veren yetenekleri arasında yer alıyor ve büyük bir potansiyele sahip. Ayrıca BVB, bir yıllık kiralama sayesinde aylarca sahalardan uzak kalacak Yunan oyuncunun dönüş yolunu da kapatmamış oluyor.

Nwaneri, İngiltere’nin U16’dan U21’e kadar tüm yaş kategorilerinde oynayıp 58 milli maçta 27 gol atan bir isim olarak, geçen sezonun son yarısını Olympique Marseille’de geçirmişti. O tarihe kadar Gunners formasıyla sadece 12 resmi maça çıkmış, bunların üçte birinde ilk 11’de yer almıştı.

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FC Arsenal, Ethan Nwaneri’yi neden Olympique Marseille’e kiraladı?

Bunun bir nedeni de Arsenal’in genç oyuncuyu 2025 yazından itibaren daha merkezi bir rolde, bir tür 10 numara gibi kullanmasıydı. Ancak burada Martin Ödegaard ve yüksek bonservisle kadroya katılan Eberechi Eze ile yaşanan rekabet fazla büyük çıktı.

Arsenal, Nwaneri’yi OM’ye göndermeye karar verdi; çünkü orada Roberto De Zerbi, teknik direktör Mikel Arteta’nın sözleriyle “genç yeteneklerin inanılmaz bir geliştiricisi ve gerçekten cesur bir teknik adam” olarak çalışıyordu. “Bence bu, Ethan için arzuladığımız oyun tarzı ve özelliklerle örtüşüyor. Onu oraya, aslanların inine, inanılmaz bir futbol kültürünün, atmosferin ve harika bir kulübün içine atmak gerekiyor; onu iyi yapacak olan da bu. Onun için harika bir deneyim olacak.”

İspanyol teknik adam yanıldı; bu kiralık dönem Nwaneri için bir fiyaskoya dönüştü. Geleneksel olarak zaten sınırsız coşku ile vahşi kaos arasında gidip gelen Marsilya’da, bu kez yine ikincisi yaşandı. Uzun süren çekişmelerin ardından De Zerbi şubatta görevini bıraktı; Nwaneri’nin gelişinden 20 gün sonra.

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Ethan Nwaneri’ye eleştiri: “Diğer oyuncular çok daha fazlasını verdi”

O zamana kadar İtalyan teknik adamın yönetiminde dört maça çıkmıştı ve Nwaneri bu maçların hepsine ilk 11’de başlamıştı. Dahası, çıkışını yaptığı maçta lider Lens’e karşı alınan 3-1’lik galibiyette 2-0’ı bulması için sadece 13 dakikaya ihtiyaç duymuştu. De Zerbi, görevden ayrılmasından kısa süre önce “Ethan üst düzey bir oyuncu olacak, bundan eminim” demişti.

Bunun ardından Nwaneri için işler kötüye gitti. De Zerbi yönetiminde 215 dakika alan oyuncu, yeni teknik direktör Habib Beye döneminde kalan sürede yedi maçta sadece 197 dakika oynadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir ara Nwaneri’nin yetersiz çabasını kamuoyu önünde eleştirerek şunları söyledi: “İyi bir oyuncu, ancak günlük bağlılık konusunda bize çok daha fazlasını vermeli. Diğer oyuncular çok daha fazlasını verdi. Önce Ligue 1’in temposuna alışmalı ve çok ama çok yüksek seviyedeki bir kulübe geldiğinin farkında olmalı.”

Beye, uzun sakat listesine rağmen kiralık oyuncuyu bir kez bile ilk 11’de başlatmadı. Bu da bir bakıma kulübüne zarar verdi; çünkü L'Equipe’e göre Nwaneri’nin sözleşmesinde, ne kadar çok oynarsa Marseille’in Arsenal’e o kadar daha az kiralama ücreti ödeyeceğini belirten bir madde vardı. Spor gazetesi, aynı zamanda onun yedek kulübesindeki hayatı karşısında Nwaneri’de “süregelen bir kayıtsızlık izlenimi”nden söz etti.

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Ethan Nwaneri, Premier League tarihinin forma giyen en genç oyuncusu

Ancak Güney Fransa’daki hayal kırıklığı yaratan dönem, Arteta’nın gözünde Nwaneri’yi yine de ileri taşıdı. Teknik adam, dönüşünün ardından birçok kez Nwaneri hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Temmuz ayında şöyle konuştu: “Bu, genç bir oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl gelişebileceğini ve yurt dışındaki zorlayıcı, meydan okuyucu bir deneyimden neler çıkarılabileceğini kesinlikle insanın gözleri önüne seriyor. Bunu müthiş bir şekilde başardı. Bambaşka bir insan gibi görünüyor.”

Arteta sonunda hazırlık dönemindeki beş maçın tamamında Nwaneri’ye süre verdi ve oyuncu bu maçlarda iki gol attı; bunlardan biri de BVB’ye karşı 2-3 kaybedilen maçtaydı. Gunners’ın uzun yıllardır görev yapan hocasının ona ne kadar inandığını ise çok daha önce göstermişti. Eylül 2022’de, Londra doğumlu Nijeryalı ebeveynlerin oğlunu ilk kez Premier League’de oynattı. Nwaneri, bu nedenle bugün hâlâ 15 yaş 181 günlükken İngiltere’nin en üst liginde forma giyen en genç oyuncu unvanını elinde tutuyor. Arsenal’de bu sayede Cesc Fabregas’ı geride bırakmıştı.

Sekiz yaşında Arsenal’e katılan ve 14 yaşında уже U18 takımında oynayan Nwaneri, profesyonel takımda en iyi dönemini 2024/25 sezonunda yaşadı. Özellikle üç aydan uzun süre sakat kalan Bukayo Saka’nın yerine gösterdiği performansla dikkat çekti ve 37 resmi maçta dokuz gol ile iki asist üretti. Saka demişken: Nwaneri, Şubat 2025’te Leicester karşısında alınan 2-0’lık galibiyette, kayıtların tutulmaya başlandığı 2003/04’ten bu yana bir Premier League maçında beş veya daha fazla dripling yapıp bir de asist üreten en genç oyuncu oldu ve bu rekoru Saka’nın elinden aldı.

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BVB’nin kiralık oyuncusu Ethan Nwaneri: Güçlü ve zayıf yönleri bunlar

Ancak Nwaneri için sonrasında daha yukarı çıkış gelmedi. Arteta kısa süre önce bile, Nwaneri’nin yakın geleceğinin gerçekten Arsenal’de olup olmadığından emin değildi. “Kulüpte kalmasını istiyorum. Ama oyuncu için orta ve uzun vadede en iyisi ne? Ethan futbol oynamalı. Burada kalacaksa, bu ancak ona bu süreyi alacağını garanti edebiliyorsak olur. Aksi halde bu kimse için iyi değil” dedi.

Değişen bir teknik direktör olmaması ve Konstantelias’ın sakatlığı nedeniyle Nwaneri’yi Dortmund’da bolca dakika fırsatı bekliyor. Nwaneri, servis yapan Konstantinos Karetsas’tan ziyade Konstantelias’a daha çok benziyor. Driplingi ve isabetli şutu en büyük güçlü yanları arasında.

Oyuncu tipi olarak Nwaneri bir hibrit: 10 numara pozisyonu, sağ iç koridor ve içe kat eden kanat rolü arasında gidip gelen sol ayaklı bir hücum çok yönlüsü. Çok iyi bir alan hissine sahip ve baskı altında da oldukça pres kırabilen bir görüntü veriyor. Yakın top kontrolü, hızlı yön değişiklikleri ve akıllı vücut çalımları sayesinde dar oyun durumlarını çözebiliyor. Bunu yaparken klasik biçimde çizgiye yapışmıyor, aksine hareketliliğini kullanarak yarı alandan içe kat ediyor.

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Konstantelias şokunun ardından: Ethan Nwaneri, BVB’ye ne verebilir?

Taktik açıdan Nwaneri’yi öne çıkaran şey, bir sonraki boş alanın nerede oluşacağını ve o alanı dinamik biçimde nasıl kullanacağını sezebilmesi. Esnek konumlanışı onu hücumda yakalanması zor bir oyuncu haline getiriyor. Tercihen sağ taraftan içe kat ederek atakları başlatıyor ya da kendisi gol tehdidi yaratıyor. Yarı alandan hazırlık ile kendi bitirişi arasındaki dengesi de iyi.

Nwaneri’nin hâlâ geliştirmesi gereken nokta, nispeten daha zayıf ayağını kullanımı. Dripling ve pas oyununda sağ ayağını biraz ihmal etmeye, onu yeterince sık kullanmamaya meyilli. Ayrıca Arsenal’de de oyun içinde zaman zaman uzun süreler boyunca olayların merkezine yeterince dahil olmadığı bölümler yaşadı.

Kovac’ın “Önce savunma” öncülüne dayalı futbolu, Arteta yönetimindeki Arsenal’in yaklaşımıyla benzerlikler taşıyor. Bu nedenle Dortmund’a atacağı adım, Nwaneri için yalnızca daha fazla oyun süresi değil, aynı zamanda sahada ve savunmada daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Buna ek olarak Bundesliga’daki alanlar ve kontra atak fırsatları da, Marseille’de yaptığından daha fazla etki bırakabilmesi açısından ona uygun olmalı.

Teoride Nwaneri, Konstantelias şokunun ardından Borussia’nın eksikliğini hissettiği her şeyi sunabilecek tüm özelliklere sahip: dinamizm, öngörülemezlik, derinlik, risk alma cesareti. Ancak bunun için ritmini çabuk bulması gerekiyor. Marseille’de bedel ödeyerek öğrendi, Dortmund ise şimdi Nwaneri için olgunluk sınavı olmalı. Bunun için şartlar mevcut: Ona güvenen bir teknik direktör ve onun güçlü yönlerini talep eden bir sistem.

Ethan Nwaneri: Profesyonel kariyerine genel bakış