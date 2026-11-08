Danny Murphy, Mikel Arteta'nın ekibinin Premier League'de zirvedeki farkı altı puana çıkarmasının ardından Arsenal'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin son derece endişelenmesi gerektiğini düşünüyor. Eski orta saha oyuncusuna göre Kuzey Londra ekibi, en üst düzeyinde oynamamasına rağmen olağanüstü sonuçlar alıyor.

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Arsenal, Premier League'deki puan farkını açtı

Arsenal, cumartesi günü evinde Hull'u zorlu geçen maçta 1-0 yenerek Premier League'in zirvesindeki puan farkını açtı. Martin Odegaard, bireysel açıdan olağanüstü geçirdiği sezona devam ederek galibiyet golünü attı ve takımına üç kritik puan daha kazandırdı.

Bu arada Manchester City, City Ground'da Nottingham Forest'a deplasmanda sürpriz biçimde yenildi. Liam Delap, ev sahibi ekibi beklenmedik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla City üst üste üçüncü lig yenilgisini alırken Arsenal puan farkını altıya çıkardı. Bu sezon Arsenal'ı yenmeyi başaran tek takım üst sıralardaki Brighton oldu. Brighton, Amex Stadium'da Brentford'u ağırlayacağı maçta farkı kapatmaya çalışacak.

Murphy'den şampiyonluk yarışındaki rakiplere uyarı

Hafta sonu alınan çarpıcı sonuçların ardından Murphy, Arsenal'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin mevcut puan durumundan ciddi biçimde endişe duyması gerektiğini söyledi. Eski orta saha oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının sezonun büyük bölümünde en iyi oyununu sergilememesine rağmen zirvede rahat bir konumda olduğuna dikkat çekti.

“Diğerleri için endişe verici olan şu: Bu kadar galibiyet ve puan topladılar ama aslında o kadar da iyi oynamadılar,” diyen Murphy, hafta sonu oynanan maçları Match of the Day programında değerlendirdi. “Belki Chelsea maçında harikaydılar ama bunun dışında galibiyetleri güçlükle aldılar.”

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Arsenal, tarihi şampiyonluk yolunda

Arsenal, sezonun ilk on maçında 27 puan toplayarak son derece etkileyici bir performans ortaya koydu. Murphy, bu aşamada böyle bir istatistiksel üstünlük yakalayan takımların genellikle Premier League şampiyonluğuna ulaştığını vurguladı.

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Eski Liverpool ve Tottenham orta saha oyuncusu, “Bu rakamlara bakın: On maç sonunda 27 puan. Bunu başaran takım genellikle şampiyon olur,” diye ekledi.

Murphy, Arsenal'ın çok iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak ligin geri kalanına yönelik kaygı verici bir öngörüde de bulundu: “Bu takımın gösterecek daha fazlası var, bundan hiç şüpheniz olmasın.”

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Önemli maçlar kapıda

Arsenal, millî aranın ardından lig maçlarına döndüğünde liderlikteki güçlü konumunu korumaya çalışacak. Premier League'de Newcastle ile karşılaşmak üzere St James' Park'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.

Newcastle maçının ardından Arteta'nın ekibi, Avrupa'daki zorlu sınava hızla hazırlanmak zorunda kalacak. Yalnızca üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Arsenal, ardından şampiyonluk yarışını büyük ölçüde etkileyebilecek bir maç için Manchester City'yi Kuzey Londra'da konuk edecek.