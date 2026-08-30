"Bunlar bize burada farklı bir boyut katabilecek ve katacak iki çocuk, bunu da bugün gösterdiler" diyen Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Sky'a cumartesi akşamı Hamburg SV karşısında alınan 2-0'lık iç saha galibiyetindeki iki olağanüstü oyuncuyu övdü.

Giannis Konstantelias ile Konstantinos Karetsas, Bundesliga'daki ilk maçlarında büyüledi ve BVB'ye Signal Iduna Park'ta son dönemde sık sık eksikliği hissedilen bir şeyi verdi: Gösterişli futbol. Ama sadece gösteri olsun diye değil, aynı zamanda takım yararına ve Bundesliga başlangıcında sonuç getirecek şekilde. Kovac, maçtan önce de beklentilerini şu sözlerle dile getirmişti: "Kadronuz size birçok kişinin belki de talep ettiği şeyi verir: gösterişli işler. Bu yıl orada bir şeyi daha geliştirdik. Teknik açıdan çok güçlü olan bu çocukların yeteneklerini göstermesini umuyorum."

BVB hocasının farklı boyuttan kastı şu olabilir: Her ikisi de Avrupa'nın daha küçük liglerinden gelen iki Yunan yeni transfer, takımdan ayrılan ve artık Ajax Amsterdam forması giyen Julian Brandt'ın yapabildiği her şeyi yapabiliyor; ama buna bir de belirleyici bir bileşen ekliyorlar. Konstantelias ile Karetsas, durarak da dinamizm yaratma konusunda ondan daha iyi oldukları için Brandt'tan da fazla fark yaratan oyuncular. Alman seleflerinden biraz daha fazla inisiyatif alıyorlar ve özellikle rakip hatlar arasındaki boşluklarda, adeta yoktan kendi başlarına kıvılcım üretip sürekli yeni oyun durumları yaratmalarını sağlayan o çok önemli kaliteye sahipler.

BVB: Giannis Konstantelias, HSV karşısında ne kadar iyiydi?

HSV karşısındaki heyecan verici ilk 45 dakikada Karetsas ile Konstantelias, Dortmund hücum oyununda defalarca taşıyıcı sütun oldu. İkincisi, geçen hafta sonu Bayern Münih'e karşı Supercup'ta (1-2) zaten gösterdiği olumlu işaretleri doğruladı: Konstantelias'ın çok yüksek tempodaki sıkı top hakimiyeti etkileyici, hareketlerindeki kıvraklık ve akıcılık da öyle. Buna bir de topsuz oyunda yüksek düzeyde agresiflik ekleniyor; bunu cumartesi akşamı özellikle yarım saat civarında orta sahada kazandığı ve tribünlerin çılgınca alkışladığı topla bir kez daha ortaya koydu.

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Konstantelias'ın devre düdüğünden kısa süre önce skoru belirleyen 2-0'ı atması ve böylece BVB adına ilk golünü de kaydetmesi, sıkça kullanılan tabirle pastanın üzerindeki kirazdı. Savunmanın lideri Waldemar Anton, Sky 'a ilk yarıdaki genel Dortmund performansı için "İlk yarı müthişti, kusursuzdu. Yapmak istediğimiz her şeyi yaptık" diyerek hayranlığını dile getirdi. Konstantelias'ın golü biraz şanslı şekilde geldi; çünkü top bir Hamburg savunmacısına çarparak yön değiştirdi. Buna rağmen yaratıcılık akıyordu, zira Yunan milli oyuncu aslında no-look bir vuruşla yakın direği hedeflemişti.

Konstantelias, taşıdığı enerjiyle siyah-sarılı formayla henüz yaklaşık 100 dakika süre almış olmasına rağmen şimdiden taraftarın sevgilisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda bu yolu nasıl sürdürebileceğini hayal etmek de hiç zor değil. Ancak sadece BVB açısından değil, tarafsız Bundesliga izleyicisi açısından da çok üzücü şekilde, Konstantelias'ı ligdeki ilk maçındaki gibi büyüleyici bir şekilde bir süre göremeyebiliriz.

BVB'nin yeni transferi Giannis Konstantelias ağır sakatlandı mı?

Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, Sky'a "Elbette bugün neyi nasıl aktaracağımız konusunda biraz temkinli olmalıyız. Ama daha ağır bir sakatlık konusunda ciddi endişemiz var" dedi ve Konstantelias'ın çapraz bağ yırtığı yaşamış olabileceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Bu endişe var."

Maçın ardından hayal kırıklığı yaşayan Kovac da aynı yönde konuştu. BVB teknik adamı, "Burada biraz daha ciddi bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. Pazar günü inceleme yapılacak. Ama doktorun bana söylediği kadarıyla en azından iyi şeyler duymadım" dedi.

İkinci golünü kıl payı kaçırmasından kısa süre sonra Konstantelias, bir ikili mücadele sırasında yaptığı talihsiz bir hareketin ardından muhtemelen dizinden sakatlandı, önce yere yığıldı ve 54. dakikadaki oyundan çıkışında da sanki kötü bir şeyler olacağını hissediyormuş gibi görünüyordu. Pazar günü yapılacak daha detaylı kontrollerin ardından korkulan doğrulanır ve Konstantelias gerçekten aylarca sahalardan uzak kalırsa, bu hem kendisi hem de BVB için, bu kadar umut veren başlangıcın ardından ağır bir darbe olur.

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26 milyon euroluk yeni transfer, Borussia'nın hücum oyununu kayda değer biçimde ileri taşıdığını şimdiden fazlasıyla hissettirdi. Onsuz oyunun daha ağır kaldığı da görüldü. BVB'nin ikinci yarıda artık o kadar dominant olmamasında bir yandan Hamburg'dan gelen konuk ekibin performansını belirgin biçimde yükseltmesi etkiliydi. Ama diğer yandan Konstantelias'la birlikte sahadan çok fazla hareketlilik ve oyun zekâsı da çıktı.

HSV kaptanı Nicolai Remberg, Sky'a "Dortmund sağdan sola oynadığında, hatlar arasına oynadığında önce çok fazla geriye koşmak zorunda kalıyorsun, prese de tam anlamıyla çıkamıyorsun. Sorunumuz buydu" diyerek ilk yarıda neden BVB'ye bu kadar az karşılık verebildiklerini anlattı.

Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas, BVB'de büyüledi

Konstantelias, vatandaşı Karetsas ile birlikte Hamburg'un yaşadığı sorunların en önemli parçasıydı; çünkü sürekli akıllıca yer değiştiren, kusursuz top hakimiyetleriyle hatlar arasındaki oyunu çok yüksek seviyede tutan, bunu hem hızlı hem de aynı anda isabetli yapan iki yeni yaratıcılık kaynağı onlardı. Anton, iki Yunan'ın performansını "Acımasız" sözleriyle tanımladı. "Sahip oldukları hareketlilik, ne kadar tehlikeli oldukları, bu yaşta çok büyük bir kalite ve gelecekte de buna ihtiyacımız var. Bizde oldukları için mutluyum."

Bu ikilinin ilk izlenimlerinin ardından sadece BVB taraftarları değil, birçok kişi de Karetsas'ın kusursuz partnerini bir süre yanında göremeyecek olmasına üzülecektir. Dortmund cephesinde ise acil soru şu: Konstantelias'ın yeri nasıl doldurulacak? Book, endişeli bir yüz ifadesiyle takip ettiği bu sakatlık için, kendisiyle birlikte kulübün diğer yöneticilerinin mutlaka kadroda görmek istediği ofansif orta saha oyuncusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çocuk için inanılmaz üzüldüm. Burada ilk günden itibaren harika bir varlığı var, soyunma odasında da öyle. Hepimiz onu şimdiden çok sevdik. Sonra böyle iyi bir ilk yarı oynayıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsun ve daha ağır bir şeyden şüphe ediliyor, bu gerçekten inanılmaz derecede can sıkıcı."

Kovac cumartesi günü Konstantelias'ın yerine maça daha savunma odaklı Marcel Sabitzer'i soktu; Avusturyalının, selefinin enerjisinden belirgin şekilde yoksun kaldığı beklendiği gibi açıkça görüldü. Oyun yapısı açısından bakıldığında, HSV maçında oyuna girdikten sonra gördüğü direkt kırmızı kartla dikkat çeken ve kısa süre sonra yeniden saha kenarına gitmek zorunda kalan Samuele Inacio, Konstantelias'ın yerine en uygun isim olurdu. Ancak 18 yaşındaki üst düzey yeteneğin buna gereken ölçüde hazır olup olmadığı şüpheli.

Jadon Sancho şimdi yeniden BVB'ye dönebilir mi?

Maximilian Beier daha tecrübeli bir alternatif, ancak bu durumda Kovac'ın Alman milli oyuncuyu gelecekte iki kenardan birinde kullanma planından yeniden vazgeçmesi gerekir. Böyle olunca da kadroda Beier'in kanatlar için kapladığı yer boşalır.

Her halükarda, yaz transfer döneminin salı günü (1 Eylül) saat 20.00'de kapanmasına kadar kalan birkaç günde transferden sorumlu isimlerin yeniden yoğun biçimde çalışmaya başlaması gayet mümkün görünüyor. Sportif genel müdür Lars Ricken de buna işaret etti: "Sakatlığın gerçekten ne kadar ağır olduğuna bağlı olarak sonraki adımlarımızı buna göre atacağız. Ama net olan şu: Önümüzdeki üç gün için planladığımız bir şey yok."

Peki Konstantelias için en kötü korkuların gerçekleşmesi halinde, ki Ricken de bunu hesaba katıyordu, son dakika yardımı olarak doğrudan bir yedek kim olabilir?

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Said El Mala, Konstantelias transferinden önce Dortmund'un istediği oyuncuydu, 1. FC Köln ile sözleşmesini uzattı ve artık müsait değil. Bu nedenle şimdi yeniden başka bir isim öne çıkabilir: Jadon Sancho. İngiliz oyuncu ideal bir çözüm olurdu; Konstantelias'a benzer bir oyuncu profiline sahip ve tıpkı onunla Karetsas gibi, durarak da dinamizm yaratma kalitesine sahip. Sancho'nun yeniden BVB'ye döneceğine dair spekülasyonlar son haftalar ve aylarda fazlasıyla vardı, gerçi Karetsas ile Konstantelias'ın transferlerinden sonra doğal olarak bu söylentiler azalmıştı.

Her halükarda Sancho, Dortmund'da kariyerinin bugüne kadarki en iyi dönemlerini yaşadı. Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından şu anda 26 yaşında olan oyuncu hâlâ yeni bir kulüp bulmuş değil ve bonservissiz olarak alınabilir. Bu açıdan risk düşük olurdu, ancak Sancho'nun Borussia ile üçüncü kez anlaşması için maaşında ciddi bir düşüşü kabul etmesi gerekirdi. Bir de elbette sportif soru ortada duruyor: Bir zamanların süper yeteneği gerçekten yeniden en üst formuna ulaşabilir mi? Chelsea ve Aston Villa'ya gittiği son kiralık dönemler bilindiği üzere büyük ölçüde hayal kırıklığıyla geçti.