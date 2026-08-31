"Bunlar bize burada farklı bir boyut kazandırabilecek ve kazandıracak iki çocuk, bunu bugün gösterdiler", diyerek Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, cumartesi akşamı Hamburger SV'ye karşı alınan 2-0'lık iç saha galibiyetinde Sky'a iki olağanüstü oyuncuyu övdü.

Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas, Bundesliga'daki ilk maçlarında büyüledi ve BVB'ye Signal Iduna Park'ta son dönemde sık sık eksikliği hissedilen bir şey verdi: Gösterişli futbol. Ama yalnızca gösteri uğruna değil, aynı zamanda takım yararına ve Bundesliga başlangıcında sonuç getirecek şekilde. "Kadro sana birçok kişinin belki de talep ettiği şeyi veriyor: gösterişli işler. Bu yıl bu konuda kendimizi biraz daha geliştirdik. Teknik açıdan çok güçlü olan bu çocukların yeteneklerini göstermesini umuyorum", demişti Kovac da maç öncesinde beklentilerini bu yönde dile getirirken.

BVB teknik direktörünün farklı boyutla neyi kastetmiş olabileceği şu: Her ikisi de daha küçük Avrupa liglerinden gelen iki Yunan yeni transfer, takımdan ayrılan ve artık Ajax Amsterdam forması giyen Julian Brandt'ın yapabildiği her şeyi yapabiliyor, ama buna bir de belirleyici bir bileşen ekliyorlar. Konstantelias ve Karetsas, Brandt'tan da daha fazla fark yaratan oyuncular; çünkü durdukları yerden dinamizm üretme konusunda ondan daha iyiler. Alman seleflerinden biraz daha inisiyatif sahibiler ve özellikle rakip hatlar arasındaki boşluklarda, yoktan kendi başlarına kıvılcım çıkarıp tekrar tekrar yeni oyun durumları yaratmalarını sağlayan o çok önemli kaliteye sahipler.

BVB: Giannis Konstantelias, HSV'ye karşı ne kadar iyiydi?

HSV karşısındaki heyecan verici ilk 45 dakikada Karetsas ile Konstantelias, Dortmund hücum oyununda defalarca taşıyıcı sütun oldu. İkincisi, geçen hafta sonu FC Bayern'e karşı oynanan Süper Kupa'da (1-2) zaten gösterdiği olumlu işaretleri doğruladı: Konstantelias'ın çok yüksek tempodaki dar alan top hakimiyeti etkileyici, hareketlerindeki çeviklik ve akıcılık da öyle. Buna bir de topsuz oyunda yüksek düzeyde agresiflik ekleniyor; bunu cumartesi akşamı, yarım saat civarında orta sahada yaptığı ve tribünlerin çılgınca alkışladığı top kazanımıyla da gösterdi.

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Konstantelias'ın ilk yarının bitiş düdüğünden kısa süre önce skoru belirleyen 2-0'ı atması ve böylece BVB formasıyla gol perdesini de açması, sıkça kullanılan ifadeyle pastanın üzerindeki kiraz oldu. "İlk yarı müthişti, kusursuzdu. Yapmak istediklerimizin hepsini uyguladık", diyerek savunmanın lideri Waldemar Anton, ilk yarıdaki Dortmund performansının tamamından Sky mikrofonlarına övgüyle söz etti. Konstantelias'ın golü, topun bir Hamburg savunmacısından sekmesi nedeniyle biraz şanslı şekilde geldi ama yine de yaratıcılık saçıyordu; çünkü Yunan milli oyuncu aslında bakmadan yaptığı vuruşla yakın köşeyi hedeflemişti.

Konstantelias, enerjisiyle siyah-sarılı formayla yalnızca yaklaşık 100 dakikalık sürenin ardından şimdiden taraftarın sevgilisi olma yolunda ilerliyordu. Ve önümüzdeki haftalarda bu yolu nasıl sürdürebileceğini hayal etmek de hiç zor değildi. Ancak - sadece BVB açısından değil, tarafsız Bundesliga izleyicisi açısından da son derece üzücü şekilde - pazar günü geç saatlerde, Konstantelias'ı lig prömiyerindeki gibi bir süre daha sahada estetik biçimde savrulurken göremeyeceğimiz netlik kazandı.

Giannis Konstantelias, BVB'de ne kadar süre yok?

Bundesliga açılışından bir gün sonra Dortmund ekibi en kötü korkuları doğrulamak zorunda kaldı: Konstantelias, ligdeki ilk maçında ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve bu nedenle birkaç ay sahalardan uzak kalacak. "Bu haber bizi çok etkiledi, çünkü Giannis çok kısa sürede Borussia Dortmund için neden harika bir oyuncu olarak gördüğümüzü zaten gösterdi", dedi sportif genel müdür Lars Ricken. "Ama şimdi hem onun hem de bizim odağımız öncelikle iyileşme sürecinde olacak. Bu süreçte Giannis tam desteğimize sahip."

Şimdi gerçeğe dönüşen, Konstantelias'ın ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle muhtemelen 2027 ilkbaharına kadar oynayamayacağı yönündeki endişe, cumartesi akşamı da çok belirgindi. "Burada biraz daha ciddi bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. Pazar günü kontroller olacak. Ama doktorun bana söylediklerine bakılırsa en azından kulağa iyi gelmiyor", diyerek Kovac da kötüsünü sezmişti.

İkinci golünü kıl payı kaçırdıktan kısa süre sonra Konstantelias, bir ikili mücadele sırasında yaptığı talihsiz bir hareketle dizinden sakatlandı, önce yere yığıldı ve 54. dakikada oyundan alınırken oldukça çaresiz görünüyordu. Bu kadar umut vadeden başlangıcının ardından yaşayacağı uzun yokluk, hem kendisi hem de BVB için ağır bir darbe.

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26 milyon euroluk yeni transfer, Borussia'nın hücum oyununu belirgin biçimde ileri taşıdığını şimdiden fazlasıyla hissettirdi. Ve onsuz oyunun gerçekten daha ağır aktığı da görüldü. BVB'nin ikinci yarıda artık o kadar baskın oynamamasının bir nedeni elbette Hamburg'dan gelen konuk ekibin performansını belirgin biçimde yükseltmesiydi. Ama diğer yandan Konstantelias'la birlikte sahadan çok fazla hareketlilik ve oyun zekası da ayrılmış oldu.

"Dortmund sağdan sola oynadığında, hatlar arasına oynadığında önce çok fazla peşinden koşuyorsun, prese doğru düzgün çıkamıyorsun. Sorunumuz buydu", diyerek HSV kaptanı Nicolai Remberg, Sky'a ilk yarıda neden BVB'ye karşı çok az şey ortaya koyabildiklerini anlattı.

Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas, BVB'de büyülüyor

Konstantelias, vatandaşı Karetsas ile birlikte Hamburg ekibinin yaşadığı sorunların en önemli yapı taşıydı; çünkü sürekli akıllıca yer değiştiren, kusursuz top hakimiyetleriyle hatlar arasındaki oyunu son derece yüksek seviyede tutan, oyunu hem hızlı hem de aynı anda isabetli kılan yeni yaratıcı ruhlar bu ikiliydi. Anton, iki Yunan oyuncunun performansı için "Acımasız" ifadesini kullandı. "Sahip oldukları hareketlilik, ne kadar tehlikeli oldukları, bu yaşta büyük bir kalite ve biz de gelecekte buna ihtiyaç duyuyoruz. Onların bizde olmasından mutluyum."

Sadece BVB taraftarları değil, bu ikiliden alınan ilk izlenimlerin ardından Karetsas'ın uyumlu partnerini artık bir süre yanında göremeyecek olmasına üzülecektir. Dortmund cephesinde ise acil soru şu: Konstantelias'ın yeri nasıl doldurulacak? "Çocuk adına inanılmaz üzüldüm. İlk günden beri burada, soyunma odasında da harika bir varlığı var. Hepimiz onu şimdiden gerçekten çok seviyoruz", diye vurguladı, kendisinin ve kulübün diğer yöneticilerinin mutlaka kadroya katmak istediği ofansif orta saha oyuncusunun sakatlığını endişeli bir ifadeyle takip eden sportif direktör Ole Book.

Kovac cumartesi günü Konstantelias'ın yerine daha savunmacı özelliklere sahip Marcel Sabitzer'i oyuna sürdü; Avusturyalı oyuncuda selefinin enerjisinin belirgin biçimde eksik olduğu beklendiği gibi görüldü. Saf oyun yapısı açısından bakıldığında, HSV maçında oyuna girdikten sonra yıldırım kırmızı kartla gündem olan ve kısa sürede yeniden sahayı terk etmek zorunda kalan Samuele Inacio, Konstantelias'ın yerine en uygun isim olurdu. Ancak 18 yaşındaki üst düzey yeteneğin bunun için gerekli düzeyde hazır olup olmadığı konusunda şüpheler var.

Jadon Sancho şimdi bir kez daha BVB'ye dönebilir mi?

Maximilian Beier daha tecrübeli bir alternatif, ancak bu durumda Kovac'ın Alman milli oyuncuyu gelecekte iki kanattan birinde kullanma planından yeniden vazgeçmesi gerekirdi. Böyle olunca da kadroda Beier'in kanatlar için düşündüğü yer boş kalmış olurdu.

Her halükarda, yaz transfer döneminin salı günü saat 20.00'de (1 Eylül) kapanmasına kalan birkaç günde transferden sorumlu isimlerin yeniden yoğun biçimde düşünmeye başlaması gayet olası. Sportif genel müdür Ricken de, yıkıcı teşhis resmiyet kazanmadan önce buna işaret etmişti: "Sakatlığın gerçekten ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak sonraki adımlarımızı belirleyeceğiz. Ama kesin olan şu: Önümüzdeki üç gün için herhangi bir planımız yok."

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Peki Konstantelias'ın doğrudan yerine geçebilecek son dakika yardımı olarak hangi isim gündeme gelebilir? Konstantelias anlaşmasından önce Dortmund'un istediği oyuncu olan Said El Mala, 1. FC Köln ile sözleşme uzattı ve artık müsait değil. Bunun yerine başka bir isim yeniden öne çıkabilir: Jadon Sancho. İngiliz oyuncu, Konstantelias'a benzer bir profil ve onunla Karetsas gibi durduğu yerden dinamizm yaratma kalitesine sahip. Sancho'nun BVB'ye yeniden dönebileceğine dair spekülasyonlar son haftalar ve aylarda fazlasıyla yapılmıştı, ancak Karetsas ve Konstantelias transferlerinin ardından bunlar doğal olarak azalmıştı.

Sancho, Dortmund'da kariyerinin şimdiye kadarki en iyi dönemlerini yaşamıştı. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından şu anda 26 yaşında olan oyuncu hâlâ yeni bir kulüp bulabilmiş değil, bonservissiz olarak alınabilir. Bu açıdan bakıldığında risk düşük, ancak Sancho'nun Borussia'daki üçüncü dönemine imza atabilmesi için maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekirdi. Bir de sportif soru var: Bir zamanların süper yeteneği yeniden en üst form seviyesine ulaşabilir mi? Chelsea ve Aston Villa'ya yapılan son kiralık gidişleri bilindiği üzere büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmıştı.

"Dortmund'da insanları Jadon'dan daha fazla heyecanlandıran neredeyse hiçbir isim yok. Durum gerçekten böyle", dedi BVB yöneticisi Carsten Cramer, pazar akşamı Sky90'da olası bir Sancho dönüşü sorulduğunda. "Bütün yaz arasında da durum buydu", diye ekledi. Ama: "Hiçbir isim hakkında yorum yapmıyoruz."

Muhtemelen Nick Woltemade için de durum böyle. Bild pazar günü, sıkıntılı DFB golcüsünün Konstantelias şokunun ardından Dortmund yöneticilerinin planlarında yeniden rol oynadığını yazdı. Ancak Newcastle United'ın teknik açıdan bu kadar becerikli uzun boylu oyuncuyu bu kadar kısa sürede bırakması şüpheli görünüyor.