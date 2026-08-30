"Bunlar bize burada farklı bir boyut katabilecek ve katacak iki genç, bunu bugün gösterdiler de" diyen Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Sky'a cumartesi akşamı Hamburg SV karşısında alınan 2-0'lık iç saha galibiyetinde öne çıkan iki oyuncusunu övdü.

Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas, Bundesliga'daki ilk maçlarında büyüledi ve BVB'ye Signal Iduna Park'ta son dönemde sıkça eksikliği hissedilen bir şeyi verdi: Gösterişli futbol. Ancak bu sadece gösteri uğruna değil, aynı zamanda takım adına faydalı ve Bundesliga başlangıcında sonuç da getiren bir futboldu. Kovac, maç öncesinde de beklentilerini şu sözlerle dile getirmişti: "Kadronuz size birçok kişinin de talep ettiği şeyi verir: gösterişli işler. Bu yıl bu konuda bir adım daha attık. Teknik açıdan çok güçlü olan bu çocukların yeteneklerini göstermesini umuyorum."

BVB teknik direktörünün farklı boyut derken neyi kastetmiş olabileceği açık: Daha küçük Avrupa liglerinden gelen iki Yunan yeni transfer, ayrılan ve artık Ajax Amsterdam forması giyen Julian Brandt'ın yapabildiği her şeyi yapabiliyor, üstelik buna belirleyici bir özellik daha ekliyorlar. Konstantelias ve Karetsas, Brandt'tan da fazla fark yaratan oyuncular; çünkü durdukları yerden dinamizm üretme konusunda ondan daha iyiler. Alman seleflerinden biraz daha girişkenler ve özellikle rakibin hatları arasındaki alanlarda son derece önemli olan, yoktan kendi başlarına kıvılcım çıkarıp sürekli yeni oyun durumları yaratma kalitesine sahipler.

BVB: Giannis Konstantelias, HSV karşısında ne kadar iyiydi?

HSV karşısındaki heyecan verici ilk 45 dakikada Karetsas ile Konstantelias, Dortmund hücum oyununun defalarca taşıyıcı sütunu oldu. İkincisi, geçen hafta sonu Bayern Münih'e karşı Süper Kupa'da (1-2) zaten gösterdiği olumlu işaretleri doğruladı: Konstantelias'ın çok yüksek tempodaki sıkı top hakimiyeti etkileyici, hareketlerindeki çeviklik ve akıcılık da öyle. Buna topsuz oyunda yüksek düzeyde bir agresiflik de ekleniyor; bunu da cumartesi akşamı yaklaşık yarım saat sonra orta sahada kazandığı ve tribünlerin çılgınca alkışladığı top ile bir kez daha gösterdi.

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Konstantelias'ın ilk yarının bitimine kısa süre kala skoru 2-0'a getirmesi ve böylece BVB adına ilk golünü de atması, sıkça kullanılan ifadeyle pastanın üzerindeki çilekti. Savunmanın lideri Waldemar Anton, Sky 'a yaptığı açıklamada ilk yarıdaki Dortmund performansından övgüyle söz ederek, "İlk yarı mükemmeldi, kusursuzdu. Yapmak istediklerimizin hepsini sahaya yansıttık" dedi. Konstantelias'ın golü, topun bir Hamburg savunmacısına çarpıp yön değiştirmesi nedeniyle biraz şanslı geldi, ancak Yunan milli oyuncunun aslında bakmadan yaptığı vuruşla yakın direği hedeflemiş olması nedeniyle yine de yaratıcılık saçıyordu.

Konstantelias, enerjisiyle siyah-sarılı formayla henüz yaklaşık 100 dakikalık süre almasına rağmen şimdiden taraftarın sevgilisi olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda bu yolculuğu nasıl sürdürebileceğini hayal etmek de hiç zor değildi. Ancak yalnızca BVB açısından değil, tarafsız Bundesliga izleyicisi açısından da çok üzücü şekilde, pazar günü geç saatlerde Konstantelias'ı ligdeki ilk maçındaki gibi sahada estetik bir şekilde savrulurken şimdilik bir daha göremeyeceğimiz netleşti.

Giannis Konstantelias, BVB'de ne kadar süre yok?

Bundesliga açılışından bir gün sonra Dortmundlular en kötü korkularını doğrulamak zorunda kaldı: Konstantelias, ligdeki ilk maçında ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve bu nedenle birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken, "Bu haber bizi çok etkiledi; çünkü Giannis çok kısa sürede neden onu Borussia Dortmund için çok değerli bir oyuncu olarak gördüğümüzü gösterdi" dedi. "Ancak şimdi hem onun hem de bizim odağımız öncelikle iyileşme süreci olacak. Bu süreçte Giannis tam desteğimizi alacak."

Şimdi gerçeğe dönüşen ve Konstantelias'ın ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle muhtemelen 2027 ilkbaharına kadar oynayamayacağı yönündeki endişe, daha cumartesi akşamı çok belirgindi. Kovac da kötü bir şeyler olacağını sezerek, "Burada biraz daha fazlasından söz etmemiz gerekiyor. Pazar günü muayenesi yapılacak. Ama doktorun bana söylediklerinden en azından iyi bir şey çıkmıyor" demişti.

İkinci golünü kıl payı kaçırmasından kısa süre sonra Konstantelias, bir ikili mücadele sırasında yaptığı talihsiz bir hareketle dizinden sakatlandı, önce yere yığıldı ve 54. dakikada oyundan alınırken oldukça çaresiz görünüyordu. Bu kadar umut veren başlangıcın ardından yaşayacağı uzun yokluk, hem kendisi hem de BVB için ağır bir darbe.

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26 milyon euroluk yeni transfer, Borussia'nın hücum oyununu önemli ölçüde ileri taşıdığını daha şimdiden fazlasıyla göstermiş durumda. Onsuz oyunun belirgin biçimde daha ağır kaldığı da ortada. BVB'nin ikinci yarıda artık bu kadar baskın oynayamamasında bir yandan Hamburg ekibinin performansını belirgin şekilde yükseltmesi elbette etkiliydi. Ancak öte yandan Konstantelias'la birlikte çok büyük bir hareketlilik ve oyun zekası da sahadan çıkmış oldu.

HSV kaptanı Nicolai Remberg, Sky'a yaptığı açıklamada ilk yarıda neden BVB'ye bu kadar az karşılık verebildiklerini şöyle anlattı: "Dortmund sağdan sola oynadığında, hatlar arasına oynadığında önce çok fazla koşmak zorunda kalıyorsun, baskıya da tam anlamıyla çıkamıyorsun. Bizim sorunumuz buydu."

Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas, BVB'de büyülüyor

Konstantelias, vatandaşı Karetsas ile birlikte Hamburg'un yaşadığı sorunların en önemli parçasıydı; çünkü sürekli akıllıca yer değiştiren, kusursuz top hakimiyetleriyle hatlar arasındaki oyunu son derece yüksek bir seviyede tutan, oyunu hem hızlı hem de aynı anda isabetli kılan bu iki yeni yaratıcı isimdi. Anton, iki Yunan'ın performansını "Acımasız" sözleriyle tanımladı. "Sahip oldukları hareketlilik, ne kadar tehlikeli oldukları, bu yaşta çok büyük bir kalite ve bu kaliteye gelecekte de ihtiyacımız var. Bizde oldukları için mutluyum."

Bu ikilinin ilk izlenimlerinden sonra, sadece BVB taraftarları değil, başkaları da Karetsas'ın kusursuz ortağının artık bir süre yanında olmayacak olmasına üzülecektir. Dortmund cephesinde ise acil soru şu: Konstantelias'ın yeri nasıl doldurulacak? Sportif direktör Ole Book, "Çocuk adına inanılmaz üzüldüm. Buraya geldiği ilk günden itibaren hem sahada hem de soyunma odasında harika bir varlık gösterdi. Hepimiz onu şimdiden çok sevdik" dedi. Book, kendisinin ve kulüp yöneticilerinin mutlaka kadroda görmek istediği hücum orta saha oyuncusunun sakatlığını endişeli bir ifadeyle takip etmişti.

Kovac, cumartesi günü Konstantelias'ın yerine oyuna daha savunma ağırlıklı Marcel Sabitzer'i aldı; Avusturyalıda selefinin enerjisi beklendiği gibi belirgin şekilde eksikti. Oyun tarzı bakımından bakıldığında, HSV maçında oyuna girdikten sonra yıldırım kırmızı kartla gündeme gelen ve kısa süre içinde yeniden kenara gelmek zorunda kalan Samuele Inacio, Konstantelias'ın yerine en uygun isim olurdu. Ancak 18 yaşındaki üst düzey yeteneğin bunun için gerekli seviyede hazır olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.

Jadon Sancho şimdi bir kez daha BVB'ye dönebilir mi?

Maximilian Beier daha tecrübeli bir alternatif, ancak bu durumda Kovac'ın Alman milli oyuncuyu bundan sonra iki kanattan birinde kullanma planından yine vazgeçmesi gerekecek. Böyle olursa da kadroda Beier'in kanatlar için bıraktığı yer boşalacak.

Her halükarda, transferi yöneten isimlerin yaz transfer penceresinin salı günü (1 Eylül) saat 20.00'de kapanmasına kadar kalan birkaç günde yeniden yoğun şekilde çalışmaya başlaması ihtimal dışı değil. Sportif işlerden sorumlu genel müdür Ricken de yıkıcı teşhis resmiyet kazanmadan önce buna işaret etmişti: "Sakatlığın gerçekten ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak sonraki adımlarımızı buna göre belirleyeceğiz. Ama kesin olan şu: Önümüzdeki üç gün için bir plan yapmıyoruz."

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Peki Konstantelias'ın doğrudan yerine son dakika yardımı olarak kim gündeme gelebilir? Konstantelias transferinden önce Dortmund'un istediği oyuncu olan Said El Mala, 1. FC Köln ile sözleşmesini uzattı ve artık erişilebilir değil. Bunun yerine şimdi başka bir isim yeniden öne çıkabilir: Jadon Sancho. İngiliz oyuncu, Konstantelias'a benzer profilde ve tıpkı onun ile Karetsas gibi durduğu yerden dinamizm yaratma kalitesine sahip olduğu için biçilmiş kaftan bir çözüm olurdu. Son haftalarda ve aylarda Sancho'nun BVB'ye yeniden döneceğine dair çok sayıda spekülasyon vardı, ancak Karetsas ve Konstantelias transferlerinden sonra bunlar doğal olarak azalmıştı.

Her şeye rağmen Sancho, kariyerinin şimdiye kadarki en iyi dönemini Dortmund'da yaşadı. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından artık 26 yaşında olan oyuncu hâlâ yeni bir kulüp bulmuş değil ve bonservissiz olarak transfer edilebilir durumda. Bu açıdan bakıldığında risk düşük, ancak Sancho'nun Borussia'daki üçüncü dönemi için ciddi maaş fedakarlığını kabul etmesi gerekir. Bir de elbette sportif soru var: Bir zamanların süper yeteneği yeniden zirve formuna ulaşabilecek mi? Chelsea ve Aston Villa'ya yaptığı son kiralık transferler bilindiği üzere büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı.